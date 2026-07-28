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28.07.2026 11:17:00
Wall Street Strategist Tom Lee Thinks Ethereum Is Going to $250,000. Here's Why He's Wrong.
Tom Lee, co-founder of the market research firm Fundstrat, is one of the biggest Ethereum (CRYPTO: ETH) bulls, and he recently shared a very positive outlook for the second-largest cryptocurrency. He believes that Ethereum could eventually reach $250,000.As someone who owns Ethereum, I hope Lee's right. But even I'm not that bullish.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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