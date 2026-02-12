Wäre ein Investment in USD Coin von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in USD Coin Anlegern gebracht.

Gestern vor 5 Jahren war ein USD Coin 1,000 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in USDC investiert, befänden sich nun 100,00 USD Coin in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 99,99 USD, da USD Coin am 11.02.2026 0,9999 USD wert war. 2Damit hätte sich die Investition um 0,01 Prozent vermindert.

Am 03.06.2025 fiel USDC auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9992 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte USD Coin am 14.11.2025 bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net