Wäre eine USD Coin-Investition von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?

Bei einem frühen Engagement in USD Coin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 26.10.2021 lag der Kurs von USD Coin bei 1,000 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in USDC investiert, befänden sich nun 100,00 USD Coin in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 99,98 USD, da sich der Wert von USD Coin am 06.05.2026 auf 0,9999 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 0,02 Prozent.

Am 03.06.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9992 USD. Bei 1,000 USD erreichte USD Coin am 14.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net