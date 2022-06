Warum der Euro deutlich unter Druck steht - Yen zum Dollar auf tiefstem Stand seit 1998

Der Kurs fiel mit 1,0423 US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit Mitte Mai. In der Nacht zum Montag hatte die Gemeinschaftswährung Euro noch über 1,05 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0455 (Freitag: 1,0578) Dollar fest.

Der Dollar legte zu vielen anderen wichtigen Währungen deutlich zu. Der Greenback profitiert von der Aussicht auf rasche und deutliche Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed. Die am Freitag veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten gaben dem Dollar nochmal Auftrieb. Die Inflationsrate war im Mai auf den höchsten Stand seit über 40 Jahren gestiegen. Die Entwicklung erhöht den Druck auf die Fed, die Zinsen noch rascher anzuheben. Die EZB hat mittlerweile auch eine Zinserhöhung in Aussicht gestellt, allerdings hinkt sie der Fed zeitlich hinterher. Zudem belastet die trübe Stimmung an den Finanzmärkten insgesamt den Euro.

Noch schwächer als der Euro tendiert seit einiger Zeit der Yen. Gegenüber dem Dollar fiel die Währung Japans zum Wochenstart auf den tiefsten Stand seit 1998, also seit fast einem Vierteljahrhundert. Hauptgrund der Yen-Schwäche ist die Geldpolitik der japanischen Notenbank, die - anders als viele andere Zentralbanken - an ihrer lockeren Linie festhält. Allerdings ist die Inflation in Japan auch bei weitem nicht so hoch wie in vielen anderen großen Volkswirtschaften.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85850 (0,85048) britische Pfund, 140,51 (141,69) japanische Yen und 1,0375 (1,0404) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1828 US-Dollar gehandelt. Das waren 43 Dollar weniger als am Freitag.

