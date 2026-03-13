Dollarkurs

1,1468
 USD
-0,0051
-0,44 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
Iran-Krieg im Fokus 13.03.2026 07:47:39

Warum der Euro erstmals seit November 2025 unter die 1,15-Dollar-Marke fällt

Warum der Euro erstmals seit November 2025 unter die 1,15-Dollar-Marke fällt

Die Folgen des Iran-Kriegs belasten den Euro weiter.

Der Kurs der Gemeinschaftswährung bleibt auch am zehnten Handelstag nach Start des Kriegs unter Druck. Am Freitagmorgen kostete der Euro erstmals seit November 2025 weniger als 1,15 Dollar. Der Kurs fiel im frühen Handel bis auf 1,1493 Dollar und liegt damit etwas mehr als drei Cent unter dem Niveau vor zwei Wochen - also dem Zeitpunkt, bevor Israel und die Vereinigten Staaten den Iran angegriffen haben.

Da seitdem die Gas- und Ölproduktion und der Transport der beiden Rohstoffe im Nahen Osten stark beeinträchtigt sind, ziehen die Preise dafür stark an. Da Gas und Öl in der US-Währung gehandelt werden, steigt die Dollar-Nachfrage. Zudem ist der Dollar als Krisenwährung gefragt. Die Vereinigten Staaten sind außerdem Nettoexporteur von Öl, sodass die weltweit größte Volkswirtschaft nicht so stark wie andere Staaten wie beispielsweise Japan oder Deutschland von Engpässen am Ölmarkt betroffen sind.

"Die erhöhte Risikoaversion hält den Euro gegenüber dem US-Dollar in Schach und auch von technischer Seite kann noch keine Entwarnung gegeben werden", hieß es im Marktbericht der Helaba. "Die Abwärtsbewegung ist noch nicht beendet, zumal das letzte Impulstief bereits unterschritten wurde. Weitere Unterstützungen lokalisieren wir an den Novembertiefs bei 1,1469/91 Dollar und folgend am markanten Tief vom August 2025 bei 1,1393 Dollar." Widerstände seien im Bereich der Durchschnittslinien von 1,1676 bis 1,1745 zu finden.

/zb/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

Peter Schiffs düstere Prognose: Droht Bitcoin der Fall auf 20.000 US-Dollar?
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Bragi Alexey / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1468
-0,0051
-0,44
Japanischer Yen
182,9405
-0,5495
-0,30
Britische Pfund
0,8631
0,0001
0,01
Schweizer Franken
0,9039
-0,0012
-0,13
Hongkong-Dollar
8,9771
-0,0380
-0,42
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX kaum bewegt erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften sich am Freitag kaum vom Fleck bewegen. An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen