|Wochenmitte
|
21.01.2026 21:03:00
Warum der Euro nachgibt - Trump stoppt Zölle
Der US-Präsident will seine Drohung von Strafzöllen gegen Deutschland und andere europäische Länder zum 1. Februar doch nicht wahr machen.
Zur Begründung verwies Trump in seinem Post auf der Plattform Truth Social darauf, dass basierend auf einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte ein Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland und die gesamte Arktisregion entstanden sei.
Im New Yorker Handel rutschte die europäische Gemeinschaftswährung Euro daraufhin unter 1,17 Dollar und kostete zuletzt 1,1680 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1739 (Dienstag: 1,1728) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,8518 (0,8526) Euro gekostet.
/ajx/he
NEW YORK (dpa-AFX)
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Alessio Ponti / Shutterstock.com,isak55 / Shutterstock.com,Jakub Krechowicz / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1739
|
-0,0018
|
|
-0,15
|Japanischer Yen
|
185,67
|
-0,5400
|
|
-0,29
|Britische Pfund
|
0,8679
|
-0,0028
|
|
-0,32
|Schweizer Franken
|
0,928
|
0,0001
|
|
0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,1536
|
-0,0123
|
|
-0,13