Warum der Euro sich wenig bewegt

Der Euro hat sich am Freitag im späteren US-Handel nur wenig bewegt.

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete rund eine Stunde vor Börsenschluss an der Wall Street 1,0868 US-Dollar. In der Nacht zum Freitag hatte sie noch bei 1,09 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0865 (Donnerstag: 1,0895) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9204 (0,9179) Euro.

Etwas belastet wurde der Euro durch robuste Konjunkturdaten aus den USA. So hat sich das Verbrauchervertrauen laut einer Umfrage der Universität von Michigan im Januar stärker als erwartet aufgehellt. Auch Daten von US-Immobilienmarkt fielen besser als erwartet aus. Mit Spannung wird bereits auf die Zinsentscheidungen der Notenbanken in den USA und der Eurozone in der kommenden Woche gewartet.

NEW YORK (dpa-AFX)