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Devisen im Blick 16.06.2026 07:54:39

Warum der Euro wieder unter Marke von 1,16 US-Dollar rutscht

Warum der Euro wieder unter Marke von 1,16 US-Dollar rutscht

Der Euro hat am Dienstag einen Teil seiner Gewinne vom Vortag wieder abgegeben.

Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1576 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zum Wochenstart noch auf 1,1607 Dollar festgesetzt. Die Einigung auf ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges hatte dem Euro zu Wochenbeginn Auftrieb verliehen. Das Abkommen soll an diesem Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden.

Neben der Lage im Iran richtet sich laut Helaba am Vormittag die Aufmerksamkeit auf die Ergebnisse der ZEW-Umfrage in der letzten Woche. Die positiven Entwicklungen in Sachen Nahost-Konflikt und die rückläufigen Energiepreise dürften sich dabei aber wohl noch nicht nachhaltig niedergeschlagen haben. Eine leicht positive Entwicklung der Konjunkturerwartungen in Deutschland erscheine dennoch möglich. Da aber die Lagebeurteilung wohl nochmals schwach ausfallen dürfte, bestehe für konjunkturelle Euphorie in Deutschland kein Grund, mahnen die Experten./jha/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

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