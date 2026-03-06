Euro - Hongkong-Dollar

9,0874
 HKD
0,0122
0,13 %
Konjunkturdaten 06.03.2026 21:22:00

Warum der Euro zum Dollar wieder etwas an Boden gut macht

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag im US-Handel spürbar erholt und ist wieder über die Marke von 1,16 US-Dollar geklettert.

Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung Euro mit 1,1603 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1561 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8649 Euro.

Belastet wird der Euro derzeit vor allem durch die höheren Öl- und Gaspreise in Folge des Iran-Kriegs. Im Fokus standen an diesem Tag zudem die schwachen Arbeitsmarktdaten aus den USA. Sie stützen Experten zufolge Zinssenkungshoffnungen./ck/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

Iran-Krieg greift auf weitere Länder über - Neue Angriffe
Konflikt eskaliert: Iran greift weitere Ziele an - Nato alarmiert
Iran-Konflikt: Raiffeisen Research sieht bislang begrenzte wirtschaftliche Folgen
Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1619
0,0010
0,09
Japanischer Yen
183,284
0,3940
0,22
Britische Pfund
0,8662
-0,0034
-0,39
Schweizer Franken
0,9011
-0,0056
-0,62
Hongkong-Dollar
9,0874
0,0122
0,13
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:21 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16:05 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

