Warum der Euro zum Dollar wieder etwas an Boden gut macht
Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung Euro mit 1,1603 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1561 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8649 Euro.
Belastet wird der Euro derzeit vor allem durch die höheren Öl- und Gaspreise in Folge des Iran-Kriegs. Im Fokus standen an diesem Tag zudem die schwachen Arbeitsmarktdaten aus den USA. Sie stützen Experten zufolge Zinssenkungshoffnungen./ck/jha/
