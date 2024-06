Warum der Euro zum US-Dollar leicht zulegt

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel leicht zugelegt.

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0720 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0719 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang stehen wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Sowohl im Euroraum als auch in den USA veröffentlicht S&P Global seine Einkaufsmanagerindizes. Die Indikatoren geben Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung. Darüber hinaus werden einige Zahlen aus der zweiten Reihe mit meist geringerer Marktrelevanz erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX)