|Devisen im Blick
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28.04.2026 21:07:00
Warum der Euro zum US-Dollar wieder fester notiert
Die Gemeinschaftswährung Euro kostete zuletzt 1,1716 Dollar. Im europäischen Handel war der Euro zeitweise unter die Marke von 1,17 US-Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1680 (Montag: 1,1749) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8561 (0,8511) Euro gekostet.
Am Markt wird nun auf die Ergebnisse der beiden Zentralbank-Sitzungen am Mittwoch (Fed) und Donnerstag (EZB) gewartet, schrieben die Analysten der Dekabank. Beide Notenbanken dürften den Experten zufolge ihren Leitzins unverändert lassen. Ausschlaggebend werde die Einschätzung der Energiepreise auf die Inflation und die deutliche Abkühlung der Konjunktur in der Eurozone sein.
NEW YORK (dpa-AFX)
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