Euro - Britische Pfund

0,8677
 GBP
0,0007
0,08 %
GBP - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
GBP/EUR
>
Iran-Krieg im Fokus 22.04.2026 21:37:00

Warum der Eurokurs tiefer zum US-Dollar notiert

Warum der Eurokurs tiefer zum US-Dollar notiert

Mit bangen Blicken der Anleger in den Iran hat der Euro am Mittwoch an seine Vortagesverluste angeknüpft.

In New York wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,1710 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1733 (Dienstag: 1,1767) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8523 (0,8498) Euro.

Im Iran-USA-Konflikt ist keine Entspannung in Sicht, weil beide Seiten weiter mit gegenseitigen Vorwürfen auffallen. Donald Trump will der iranischen Führung Medienberichten zufolge nochmals wenige Tage Zeit geben, um sich auf einen "geeinten Vorschlag" zur Beilegung des Krieges zu verständigen. Der US-Präsident sagte der New York Post, dass eine zweite Gesprächsrunde möglicherweise am Freitag stattfinden könnte.

Am Vorabend hatte Trump eine Verlängerung der Waffenruhe angekündigt. Vizepräsident JD Vance hatte eine Reise nach Pakistan zu Verhandlungen abgesagt, nachdem der Iran eine Teilnahme an den Gesprächen abgelehnt hatte. "Die Lage bleibt somit festgefahren", kommentierten Analysten der Dekabank. Am Mittwoch verunsicherte außerdem die Meldung iranischer Streitkräfte, dass drei Frachtschiffe vor ihrer Küste angegriffen wurden.

Aktuelle Konjunkturdaten trugen ebenfalls zu dem trüben Bild bei. Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich im April deutlich stärker verschlechtert als befürchtet. Ein Grund dürfte der Iran-Krieg sein, der zu höheren Ölpreisen und steigenden Inflationsgefahren führt.

Bereits im März war der Indikator für das Konsumklima abgesackt. "Die Haushalte sind in den letzten Wochen noch besorgter über ihre wirtschaftliche Lage geworden - und das trotz einer Erholung an den Aktienmärkten und eines Rückgangs der Erdgaspreise", schrieb Andrew Kenningham, Chef-Volkswirt für Europa bei Capital Economics.

NEW YORK (dpa-AFX)

Weitere Links:

Krypto-Rally: Politische Hoffnung beflügelt den Markt für Bitcoin, Ethereum & Co.
FBI warnt vor Krypto-Betrug: Milliardenverluste belasten Anleger in den USA
Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images,Zepedrocoelho / Shutterstock.com,Bragi Alexey / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,169
-0,0018
-0,16
Japanischer Yen
186,59
-0,0400
-0,02
Britische Pfund
0,8677
0,0007
0,08
Schweizer Franken
0,9187
0,0003
0,04
Hongkong-Dollar
9,1566
-0,0126
-0,14
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Iran-Krieg und Ölpreisanstieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Wall Street verliert -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte. Die Wall Street bewegt sich abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen