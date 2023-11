Warum die Entwicklungen um Binance und Changpeng Zhao BlackRock bei den Bitcoin ETFs helfen könnten

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Beilegung der strafrechtlichen Vorwürfe gegen Binance und seinen CEO Changpeng Zhao (auch bekannt als CZ) hat eine Schockwelle durch die Krypto-Industrie geschickt, aber gleichzeitig sind die Chancen auf eine Spot-Bitcoin-ETF-Zulassung gestiegen, was eine gute Nachricht für den neuen Bitcoin ETF Token ($BTCETF) ist.

$BTCETF hat innerhalb weniger Tage 1,35 Millionen Dollar eingenommen. Der zukünftige Wert des Coins ist eng mit der möglichen Kursexplosion verbunden, die mit der Genehmigung und Einführung eines Bitcoin-ETF erwartet wird. Um den niedrigsten verfügbaren Preis für den innovativen neuen Token zu nutzen, sollten Interessenten schnell handeln, da die aktuelle ICO-Phase in weniger als 48 Stunden endet, wonach der Preis in Phase 5 von 0,0056 Dollar auf 0,0058 Dollar steigt.

Der Bitcoin-Kurs entwickelte sich unberechenbar, als die Nachricht von der Einigung zwischen der US-Regierung und Binance durchsickerte. BTC ist um etwa 2 % gesunken und wird derzeit bei 36.650 Dollar gehandelt, was immer noch innerhalb der Handelsspanne der letzten Woche liegt. Der größte Verlierer unter den Top-Kryptowährungen ist BNB, der native Coin des BNB-Börsen-Ökosystems, der um 10 % auf 235 Dollar gefallen ist.

BTCETF-Token als Gewinner, da Bitcoin-ETFs jetzt zugelassen werden könnten?

Der Bitcoin ETF Token, der seinen Wert an die Fortschritte bei der Zulassung eines Bitcoin-ETFs und die künftige Leistung bindet, könnte von den jüngsten Ereignissen profitieren. Obwohl die zivilrechtliche Anklage der SEC gegen Binance nach dem Vergleich des US-Justizministeriums, in dem Binance und CZ Verstöße gegen Geldwäsche und Sanktionen zugegeben hat, immer noch auf dem Tisch liegt, wurde ein bedeutender Schritt nach vorne gemacht, um das zu bereinigen, was die SEC als schwache Marktüberwachung und ein Umfeld, das Preismanipulationen im Kryptosektor begünstigt, bezeichnet.

Einige Beobachter sind so weit gegangen, die Idee zu äußern, dass der riesige Vermögensverwalter BlackRock, der einen Bitcoin-Spot-ETF zur Genehmigung bei der SEC eingereicht hat, seine Finger im Spiel hatte, um das DOJ zu drängen, Strafanzeige gegen Binance und CZ zu erstatten.

Wow!! Did BlackRock take down Binance? pic.twitter.com/yKlxRKXQqC — Altcoin Daily (@AltcoinDailyio) November 21, 2023

Obwohl solche Behauptungen wahrscheinlich weit hergeholt sind, ist BlackRock dafür bekannt, dass es gute Verbindungen zu den Institutionen der Macht in Washington DC hat. Die Verbindungen in Form von Personen, die zwischen den verschiedenen Finanzaufsichtsbehörden und den von ihnen regulierten Unternehmen hin- und herwechseln, sind seit langem eine Quelle für Diskussionen und Behauptungen über Interessenkonflikte.

Unabhängig vom Ausmaß der informellen Verbindungen zwischen den beiden Sphären dürften BlackRock und andere große Akteure der traditionellen Finanzwelt, die sich für den Einstieg in Kryptowährungen entschieden haben, froh sein, dass Binance hart getroffen wurde.

Wie das DOJ in seiner Anklage gegen Binance darlegt, konnte das Unternehmen sein globales Geschäft auf der Grundlage eines großen US-Kundenstamms für seine nicht registrierten Handelsgeschäfte ausbauen. Nun, da Binance aus dem Rennen ist – obwohl das viel kleinere Binance.US-Geschäft, das langsam verkümmert, weiterhin offen bleibt – haben BlackRock und Fidelity einen potenziellen Konkurrenten weniger, um den sie sich Sorgen machen müssen.

Jetzt mehr über Bitcoin ETF Token erfahren.

Machen das DOJ und die SEC den Weg für TradeFi frei, um mit weniger Konkurrenz in den Krypto-Markt einzusteigen?

Es ist nicht nur Binance, das in die Knie gezwungen wurde. Die Aufsichtsbehörden haben allen Kryptobörsen, die in den USA tätig sind, den Kampf angesagt: Sie müssen sich bei den entsprechenden Aufsichtsbehörden als Börsen, Broker-Dealer, Abwickler und Verwahrer registrieren lassen.

Gestern wurde Kraken von der SEC angeklagt, ein nicht registriertes Wertpapiergeschäft zu betreiben. Diese sich abzeichnende Regulierung durch Vollstreckung verschafft TradeFi-Neueinsteigern im Kryptobereich einen Vorteil gegenüber den Pionieren, die den Kryptohandel überhaupt erst ermöglicht haben.

Wenn sich der Staub gelegt hat, könnten sich die Auswirkungen des Binance-Vergleichs in positiver Weise für die Aussichten von Bitcoin-ETFs durchsetzen. Ein weiterer möglicher Gewinner könnte Coinbase sein. Coinbase ist eine ganz andere Börse als Binance, da sie trotz ihres aktuellen Rechtsstreits mit der SEC wahrscheinlich die am stärksten auf die Regulierung ausgerichtete der in den USA oder anderswo tätigen Börsen ist.

Man sollte also nicht allzu überrascht sein, wenn es zu einer Einigung zwischen der SEC und der größten US-Börse kommt. Coinbase wurde bereits von BlackRock als Partner im Rahmen einer kürzlich geschlossenen Vereinbarung über die gemeinsame Nutzung der Überwachung ausgewählt. Die Beziehungen zwischen TradeFi und Coinbase sind jedoch viel weitreichender als die Beziehung zu BlackRock. Zu den Hauptaktionären von Coinbase gehören die Fondsriesen Vanguard und Fidelity sowie BlackRock und die japanische Sumitomo Mitsui Trust Bank.

Quelle: Stockopedia, 22. November 2023

Bitcoin ETF Token ermöglicht es Händlern, sich schon heute für mögliche Bitcoin ETF Gewinne zu positionieren

Es ist nicht einfach, Anlageportfolios so zu positionieren, dass sie den Wert erfassen, den die Einführung eines Bitcoin-ETFs freisetzen könnte. Sollten Sie zum Beispiel Bitcoin auf dem freien Markt kaufen oder warten, bis der erste Spot-ETF aufgelegt wird und in diese Möglichkeit investieren?

Es gibt auch betrügerische Coins, die auftauchen und versuchen, den Anlegern das Geld aus der Tasche zu ziehen, wie z. B. der kürzlich lancierte $ETF-Token, der viele Anleger über den Tisch gezogen hat.

Glücklicherweise macht die Einführung des Bitcoin-ETF-Tokens die Entscheidungsfindung der Anleger viel einfacher. Wer sich noch heute am Vorverkauf des $BTCETF-Tokens beteiligt, investiert in einen Vermögenswert, der zu 100 % auf den Aufwärtstrend ausgerichtet ist, der durch den stetigen Fluss von ETF-Zulassungen entstehen könnte.

$BTCETF-Token können im Vorverkauf erworben werden. Käufer können sofort anfangen, ihre Token zu staken, um eine jährliche prozentuale Rendite zu erhalten, die derzeit 184 % beträgt. Es sind bereits mehr als 144 Millionen $BTCETF-Token in den Staking Smart Contract eingezahlt worden. Die APY wird dynamisch berechnet und die Belohnungen werden über einen Zeitraum von fünf Jahren ausgezahlt.

Die Bewertung des Bitcoin-ETF-Tokens ist an die Entwicklungen des Bitcoin-ETFs gebunden. Zum Beispiel ist der “Burn”-Mechanismus an reale Ereignisse im Zusammenhang mit dem Nachrichtenfluss des Bitcoin-ETFs gebunden, wobei Meilensteine wie Genehmigungs- und Auflegungsdaten und die Höhe des verwalteten Vermögens (AUM) Burn-Ereignisse bei $BTCETF auslösen.

Wenn zum Beispiel das Handelsvolumen von $BTCETF 100 Millionen Dollar erreicht, sinkt die Transaktionssteuer von 5 % auf 4 %. Es gibt noch weitere Meilensteine, wie z.B. wenn der erste Bitcoin-Spot-ETF genehmigt wird, wird die Transaktionssteuer von 4% auf 3% reduziert.

#BitcoinETF introduces a 5% transaction burn tax, gradually reducing the #Token supply.



Targeting a 25% token burn as milestones are reached.



This strategy aims to reward holders and alleviate selling pressure with a deflationary approach. pic.twitter.com/UiheUjIZB8 — BTCETF_Token (@BTCETF_Token) November 22, 2023

$BTCETF könnte die ideale Gelegenheit sein, um sich für eine mögliche Rallye zu positionieren, die durch die Zulassung von Bitcoin-ETFs in den USA ausgelöst werden könnte. Der Bitcoin ETF Token hat auch einen deflationären Burn-Mechanismus, der preisfördernd sein kann, weil er das gesamte Token-Angebot reduziert. $BTCETF startet mit einem 5 prozentigen Burn auf alle Transaktionen. Bis zu 25 % des gesamten Tokenangebots können durch Burning aus dem Verkehr gezogen werden.

Bitcoin ETF Token hat einen Gesamtvorrat von 2,1 Milliarden Token. Auf der Website des Projekts finden Interessenten einen hilfreichen Newsfeed, der sie über alle Neuigkeiten im Zusammenhang mit Bitcoin-ETFs und dem Bitcoin-Preis auf dem Laufenden hält.

Der Token ist aktuell im Vorverkauf für 0,0056 Dollar erhältlich. Es gibt eine niedrige Hard Cap von insgesamt 4,956 Millionen Dollar, was die FOMO (Fear of Missing out) der Anleger verstärkt. Die Analysten von Bloomberg Intelligence, James Seyffart und Eric Balchunas, glauben, dass die Chancen für die Zulassung eines Bitcoin-ETFs in den USA bei 90 % liegen. Am 10. Januar wird der ARK 21 Shares Bitcoin ETF der SEC zur Prüfung vorgelegt, und das Ergebnis der Beratungen wird vom Markt genau beobachtet werden. Kommt es zur Genehmigung, könnte neben dem Bitcoin-Kurs auch der Preis von $BTCETF schnell explodieren.

