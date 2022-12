Warum-Rohstoffe-2023-die-beste-Anlageklasse-sein-könnten

Bereits im vergangenen Jahr gehörten die Rohstoffe zu einer der profitabelsten Anlageklassen. Eine ähnliche Entwicklung könnte sich im kommenden Jahr 2023 ergeben. Analysten von Goldman Sachs rechnen dabei mit einer Rendite von 43 %. Welche Gründe für ein Investment in Rohstoffe sprichen und welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen, werden in diesem Beitrag thematisiert.

Gründe für weitere Anstiege bei Rohstoffen

Bisher gibt es noch eine Unterinvestition in neue Kapazitäten. Der Ausbau von neuen Förderungsstätten lässt sich jedoch in der Regel nicht sofort realisieren, sodass es zu einer langsamen Anpassung kommt. Darüber hinaus gibt es wieder eine Erholung des globalen Wachstums. Hinzu kommt die weniger rigide Corona-Politik der Chinesen und Wiedereröffnung ihrer Wirtschaft. Aber auch die Verlangsamung der FED in Bezug auf die Zinsanhebungen von 75-Basispunkte-Schritten auf 50-Basispunkte spielt eine weitere Rolle.

Nach Meinung der Analysten von Goldman Sachs seien die Rahmenbedingungen für fast alle Rohstoffe im kommenden Jahr so gut wie noch nie. Dabei gehen sie von einer Rendite in Höhe von 43 % für 2023 aus. Der dafür genutzte Index ist dabei der S&P GSCI Total Return. Dieser erzielte im Jahr 2021 bereits 42 % und in 2022 23 % Rendite.

Dabei hatten sich die Rohstoffpreise von ihren Tiefs aus der Corona-Zeit mit ihren Lockdowns wieder angefangen zu erholen. In diesem Zusammenhang kam es zu einem Rückstau von Investitionen und Konsumausgaben sowie Lieferkettenproblemen.

Aber auch andere Investoren gehen von einem Superzyklus für Rohstoffen aus. So hatte Warren Buffett erst seine Positionen in Öl-Unternehmen erhöht.

Anleger können von dieser Gelegenheit auf unterschiedliche Weise profitieren. So bieten sich Aktien von Rohstoff-Unternehmen, ETFs und direkte Investments in Rohstoffe an. Anfänger sollten hingegen tendenziell eher kostengünstige und diversifizierte ETFs wählen.

Alternative zu einem Investment in Rohstoffe

Wesentlich fundiertere Analysen und Handelsentscheidungen soll die innovativste Tradingplattform für Kryptoassets bieten. Mit ihrer Hilfe sollen selbst Privatanleger ganz einfach das große Angebot an täglich erscheinenden Assets, News, Analysen und Due Diligence überwachen können. Somit müssen sie auch nicht mehr länger die lukrativsten Anlageideen und gefährlichsten Risiken verpassen. Das Besondere der Plattform liegt dabei vor allem in der Spezialisierung auf den Bereich der Vorverkäufe. Denn bei ihnen handelt es sich um die lukrativste Anlageklasse von allen.

