|Vor US-Preisdaten
|
12.08.2026 21:15:00
Warum sich der Euro gegenüber dem US-Dollar höher zeigt
Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1524 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1545 (Dienstag: 1,1540) Dollar festgesetzt, womit der Dollar 0,8661 (0,8665) Euro gekostet hatte.
US- Verbraucherpreisdaten hatten dem Euro im europäischen Nachmittagsgeschäft noch Auftrieb bis auf 1,1563 Dollar verliehen. Die Inflation in den USA war im Juli wie erwartet etwas gesunken. Die Jahresrate ging von 3,5 Prozent im Vormonat auf 3,4 Prozent zurück. Der Rückgang fiel jedoch im Rahmen der Erwartungen aus. Die Ausschläge am Devisenmarkt hielten sich daher in Grenzen.
NEW YORK (dpa-AFX)
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: qvist / Shutterstock.com,isak55 / Shutterstock.com,amadorgs / Shutterstock.com,Ewais / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1536
|
0,0011
|
|
0,09
|Japanischer Yen
|
183,82
|
0,1200
|
|
0,07
|Britische Pfund
|
0,8551
|
0,0010
|
|
0,12
|Schweizer Franken
|
0,9364
|
-0,0010
|
|
-0,11
|Hongkong-Dollar
|
9,0519
|
0,0078
|
|
0,09