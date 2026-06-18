|Nach Fed-Zinsentscheidung
|
18.06.2026 08:58:39
Warum sich der Euro nach seiner Kursschwäche etwas erholt
Wegen der Energiekrise und Inflationssorgen infolge des Iran-Kriegs rührte die Fed ein weiteres Mal den Leitzins nicht an. Der Zentralbankrat stimmte geschlossen für eine erneute Zinspause. Unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh gab es damit nicht die von US-Präsident Donald Trump geforderte Zinssenkung, was den Dollar entsprechend stützte. Zudem rechnet die Fed für das laufende Jahr mit einer deutlich höheren Inflation als bislang.
"Das Statement der Notenbank und die Äußerungen des neuen Fed-Chefs Warsh lassen darauf schließen, dass in den kommenden Monaten mit einer Zinsänderung zu rechnen ist", schreiben die Experten der Helaba in ihrem Morgenkommentar. Interessant sei der Blick auf die neuen Leitzinsprojektionen: Demnach halte die überwiegende Mehrheit der Mitglieder im Fed-Entscheidungsgremium bis zum Jahresende unveränderte oder höhere Zinsen für gerechtfertigt. Dies stehe im Gegensatz zu der letztmalig erhobenen Projektion im März, als noch von einer Zinssenkung ausgegangen worden sei.
/stk/stw
FRANKFURT (dpa-AFX)
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1464
|
0,0006
|
|
0,05
|Japanischer Yen
|
184,85
|
-0,1400
|
|
-0,08
|Britische Pfund
|
0,8664
|
-0,0017
|
|
-0,20
|Schweizer Franken
|
0,9234
|
0,0011
|
|
0,12
|Hongkong-Dollar
|
8,9844
|
0,0045
|
|
0,05
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag des großen Verfalls: ATX stabil -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt halten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, während der deutsche Leitindex zulegen kann. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.