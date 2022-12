Warum sich der Euro weiter über 1,06 Dollar hält

Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0615 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0619 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart richten sich die Blicke auf die Unternehmensstimmung in Deutschland. Das Münchner ifo-Institut veröffentlicht sein monatliches Geschäftsklima, das als wichtiges Konjunkturbarometer gilt. Es wird mit einer moderaten Aufhellung gerechnet. Zuletzt hatten sich auch andere Stimmungswerte und einige Wirtschaftsdaten etwas gebessert. Das hat Hoffnungen geweckt, dass der wirtschaftliche Abschwung infolge des Ukraine-Kriegs nicht ganz so heftig ausfällt wie befürchtet.

/bgf/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)