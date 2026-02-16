|Devisen im Blick
|
16.02.2026 16:44:39
Warum sich der Euro zum Dollar ein wenig schwächer zeigt
Dem Devisenmarkt fehlt es zu Wochenbeginn an klaren Impulsen. In den USA ist Feiertag und die Börsen dort sind geschlossen. Auch an einigen Börsen in Asien wurde nicht gehandelt, etwa in China wegen des Neujahrsfestes.
Der Euro wird bereits seit einigen Tagen in einer recht engen Spanne knapp unter 1,19 Dollar gehandelt. Es herrscht aktuell Unsicherheit darüber, wie schnell die US-Notenbank Fed in diesem Jahr die Leitzinsen senkt. Nachdem Mitte letzter Woche robuste Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten veröffentlicht wurden, scheint die Fed zumindest aktuell nicht unter starkem Zugzwang zu stehen.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86900 (0,87160) britische Pfund, 181,79 (181,83) japanische Yen und 0,9129 (0,9121) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.977 Dollar. Das waren etwa 64 Dollar weniger als am Freitag.
jsl/he
FRANKFURT (dpa-AFX)
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1849
|
-0,0024
|
|
-0,20
|Japanischer Yen
|
181,86
|
0,6200
|
|
0,34
|Britische Pfund
|
0,8695
|
-0,0004
|
|
-0,05
|Schweizer Franken
|
0,9119
|
0,0004
|
|
0,04
|Hongkong-Dollar
|
9,2625
|
-0,0187
|
|
-0,20
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.