Dollarkurs

1,1611
 USD
0,0000
0,00 %
USD - EUR
Stillstand am Devisenmarkt 02.12.2025 08:09:00

Warum sich der Euro zum Dollar kaum aus der Deckung wagt

Warum sich der Euro zum Dollar kaum aus der Deckung wagt

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag vor der Veröffentlichung von Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone kaum verändert.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1605 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf Daten zur Preisentwicklung im gemeinsamen Währungsraum, die am späten Vormittag auf dem Programm stehen. Analysten gehen im Schnitt davon aus, dass die Inflationsrate im November unverändert 2,1 Prozent betragen dürfte. Die Kernrate, ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel, wird ebenfalls unverändert bei 2,4 Prozent erwartet.

Die Inflationsrate liegt damit wohl weiter über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB), die auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent anpeilt. Nach Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) kann aber ein Anstieg der Kernrate im November nicht ausgeschlossen werden. Mit Blick auf die Preisentwicklung gehen die Helaba-Experten davon aus, dass die EZB bei ihrer Geldpolitik weiter eine abwartende Haltung einnehmen dürfte.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquelle: PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1611
0,0000
0,00
Japanischer Yen
180,82
0,3600
0,20
Britische Pfund
0,879
0,0003
0,04
Schweizer Franken
0,934
0,0002
0,02
Hongkong-Dollar
9,0433
0,0017
0,02
Währungsrechner
Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:22 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

