Warum sich der Euro zum Dollar leicht verteuert

Der Euro ist am Mittwoch vor neuen Entscheidungen der US-Notenbank Fed leicht gestiegen.

Am Mittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0170 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0124 Dollar festgesetzt.

Der Devisenhandel verlief am Vormittag unspektakulär. Die Marktteilnehmer warten auf die Zinsentscheidung in den USA, die am Abend bekannt gegeben wird. Leichte Unterstützung erhielt der Euro vom Dollar, der im Vergleich zu vielen Währungen etwas schwächer tendierte.