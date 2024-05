Warum sich der Euro zum Wochenstart etwas höher zeigt

Der Euro hat am Montag etwas zugelegt.

Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0780 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0779 Dollar festgelegt.

Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. In der Eurozone wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Auch in den USA stehen keine relevanten Zahlen auf dem Kalender.

Vor allem die künftige Geldpolitik der Notenbanken steht weiter im Blick der Finanzmärkte . Im Euroraum gilt eine Leitzinssenkung im Juni als ausgemacht. In den USA ist die Lage angesichts der hartnäckigen Inflation ungewiss. In der vergangenen Woche hatten schwächere Wirtschaftsdaten Zinssenkungserwartungen wieder etwas gestützt.

