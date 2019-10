Warum sich der Eurokurs kaum verändert

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1103 Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag etwas höher auf 1,1128 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Im weiteren Tagesverlauf könnten wichtige Konjunkturdaten für mehr Bewegung sorgen. Auf dem Programm steht das Ifo-Geschäftsklima. Am Markt wird damit gerechnet, dass das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer im Oktober leicht gesunken ist. Am Nachmittag könnten außerdem Daten zum Konsumklima in den USA für neue Impulse sorgen.

/jkr/fba

FRANKFURT (dpa-AFX)