|Vor US-Inflationsdaten
|
12.08.2025 08:07:41
Warum sich der Eurokurs kaum verändert
Am Devisenmarkt hielten sich die Anleger vor der Veröffentlichung wichtiger Daten zur Preisentwicklung in den USA zurück, die am Nachmittag erwartet werden. Die Gemeinschaftswährung wurde bei 1,1618 Dollar gehandelt und damit auf dem Niveau vom Vortag.
Gestützt wurde der Euro durch eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten. Hintergrund ist, dass die eigentlich vorgesehenen höheren Zölle im Handel zwischen den USA und China vorerst ausgesetzt bleiben. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete ein Dekret, das eine Verlängerung der Pause im Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften bis zum 10. November vorsieht.
Am Montag war der Euro noch deutlich unter Druck geraten. Am Markt wird wegen der höheren US-Zölle mit vielen Handelspartnern mit einem Anstieg der Teuerung in den USA gerechnet. Eine höhere Inflation spricht eher gegen eine Zinssenkung in den USA, was den Dollar stützt.
/jkr/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: elen_studio / Shutterstock.com,zimmytws / Shutterstock.com,Zepedrocoelho / Shutterstock.com,OlgaNik / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1612
|
-0,0004
|
|
-0,03
|Japanischer Yen
|
172,147
|
0,0770
|
|
0,04
|Britische Pfund
|
0,8642
|
-0,0009
|
|
-0,10
|Schweizer Franken
|
0,942
|
-0,0014
|
|
-0,14
|Hongkong-Dollar
|
9,1144
|
-0,0033
|
|
-0,04