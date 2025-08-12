Dollarkurs

1,1613
 USD
-0,0002
-0,02 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
>
Vor US-Inflationsdaten 12.08.2025 08:07:41

Warum sich der Eurokurs kaum verändert

Warum sich der Eurokurs kaum verändert

Der Euro hat sich am Dienstag wenig bewegt und damit die Kursverluste vom Wochenstart vorerst nicht fortgesetzt.

Am Devisenmarkt hielten sich die Anleger vor der Veröffentlichung wichtiger Daten zur Preisentwicklung in den USA zurück, die am Nachmittag erwartet werden. Die Gemeinschaftswährung wurde bei 1,1618 Dollar gehandelt und damit auf dem Niveau vom Vortag.

Gestützt wurde der Euro durch eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten. Hintergrund ist, dass die eigentlich vorgesehenen höheren Zölle im Handel zwischen den USA und China vorerst ausgesetzt bleiben. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete ein Dekret, das eine Verlängerung der Pause im Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften bis zum 10. November vorsieht.

Am Montag war der Euro noch deutlich unter Druck geraten. Am Markt wird wegen der höheren US-Zölle mit vielen Handelspartnern mit einem Anstieg der Teuerung in den USA gerechnet. Eine höhere Inflation spricht eher gegen eine Zinssenkung in den USA, was den Dollar stützt.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
21Shares analystiert Kryptomarkt: Das könnte 2025 noch auf Anleger zukommen
Bitcoin-Rally 2025: Trump lobt eigene Krypto-Strategie, Experten sehen andere Gründe
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: elen_studio / Shutterstock.com,zimmytws / Shutterstock.com,Zepedrocoelho / Shutterstock.com,OlgaNik / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1612
-0,0004
-0,03
Japanischer Yen
172,147
0,0770
0,04
Britische Pfund
0,8642
-0,0009
-0,10
Schweizer Franken
0,942
-0,0014
-0,14
Hongkong-Dollar
9,1144
-0,0033
-0,04
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester erwartet -- Asiens Börsen überwiegend in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften am Dienstag zulegen. Die asiatische Börsen zeigen sich mehrheitlich freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen