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Iran-Krieg im Fokus 22.04.2026 09:24:38

Warum sich der Eurokurs kaum verändert zum US-Dollar zeigt

Warum sich der Eurokurs kaum verändert zum US-Dollar zeigt

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch nur wenig verändert.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1750 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstag auf 1,1767 Dollar festgesetzt.

Analysten sprachen von einem "uneinheitlichen Stimmungsbild" mit Blick auf die jüngsten Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs. Während US-Präsident Donald Trump eine Verlängerung der Waffenruhe angekündigt hatte, war eine Reise von Vizepräsident JD Vance nach Pakistan zu Verhandlungen abgesagt worden, nachdem der Iran eine Teilnahme an den Gesprächen abgelehnt hatte. "Die Lage bleibt somit festgefahren", kommentierten Analysten der Dekabank.

Wegen der Folgen des Iran-Kriegs ist die Inflation in Großbritannien angestiegen, auf 3,3 Prozent, von zuvor 3,0 Prozent. Das britische Pfund reagierte allerdings kaum auf die Preisdaten und hielt sich ähnlich wie der Euro nahezu unverändert zum US-Dollar.

Am Devisenmarkt bleibt die weitere Entwicklung im Iran-Krieg das bestimmende Thema. Im weiteren Tagesverlauf werden keine wichtigen Konjunkturdaten erwartet, die für Impulse sorgen könnten.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images

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