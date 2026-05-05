|Devisen im Blick
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05.05.2026 17:19:39
Warum sich der Eurokurs wenig verändert zeigt - Iran-Krieg und US-Daten im Blick
Wesentlich für das Marktgeschehen sind weiterhin die Nachrichten zum Iran-Krieg. Anleger wägen ab, welchen Einfluss sie auf die Wachstums- sowie Inflationsaussichten und damit auf die Geldpolitik der Notenbanken haben. Aktuell gefährdet der Streit über die blockierte, für den Welthandel sehr wichtige Straße von Hormus die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Am Dienstag beruhigte sich die Lage etwas.
Die am Nachmittag in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten bewegten den Markt kaum. So hat sich die Stimmung im Dienstleistungssektor im April etwas eingetrübt. Der Wert befindet sich jedoch weiter auf einem hohen Niveau und signalisiert ein Wachstum in dem Sektor.
"Die US-Notenbank dürfte mit dieser Entwicklung darin bestärkt werden, es bezüglich Zinssenkungen nicht eilig zu haben", kommentierte Ulrich Wortberg, Analyst bei der Helaba die Daten. "Dafür sprechen auch die gestiegenen Energiekosten infolge des Iran-Kriegs."
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86343 (0,86358) britische Pfund, 184,42 (183,83) Japanische Yen und 0,9165 (0,9173) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.580 Dollar. Das waren gut 59 Dollar mehr als am Vortag./la/jsl/zb
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1703
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0,0013
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0,11
|Japanischer Yen
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184,5825
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0,7925
|
|
0,43
|Britische Pfund
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0,863
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-0,0009
|
|
-0,10
|Schweizer Franken
|
0,9152
|
-0,0012
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|
-0,13
|Hongkong-Dollar
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9,1713
|
0,0149
|
|
0,16
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