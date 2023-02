Was braut sich hier zusammen? Steht dieser Coin kurz vor einer x30 Kursexplosion?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt ist wieder heiß. Nach einer beeindruckenden Jänner-Rallye, in der der Bitcoin um fast 40 % zugelegt hat, ist der Februar eher holprig angelaufen. In der Nacht auf den heutigen Donnerstag kommt es dann aber zum erneuten Kurssprung. 100 Milliarden Dollar frisches Kapital am Kryptomarkt, ein Bitcoin, der die 25.000 Dollar Marke anvisiert und viele andere Kryptowährungen, die im zweistelligen Prozentbereich pumpen. Die Euphorie der Anleger ist deutlich zu spüren. Ein Coin könnte das alles noch deutlich toppen und schon bald um das Dreißigfache ansteigen.

Am Markt herrscht Goldgräberstimmung. Bisher konnte man noch nicht viel falsch machen, wenn man zum Jahreswechsel Kryptowährungen gekauft hat. Während man hier bereits außerordentlich hohe Renditen erzielen konnte, befinden sich nun auch wieder spannende Projekte in der Finanzierungsphase, die bald gelauncht werden. Das ICO ist eine beliebte Methode für Unternehmen und Anleger, Kapital zu sammeln, um die Visionen umzusetzen. Dabei kaufen Investoren die Coins des jeweiligen Vorhabens, bevor diese an den Kryptobörsen gelistet werden, direkt vom Team und hoffen darauf, dass das Projekt im Anschluss erfolgreich gelauncht wird und der Coin im Wert steigt.

Wer hier nicht geübt ist, kann natürlich einfach darauf los investieren und hoffen, dass er einen Glücksgriff macht. Dabei fallen Anfänger nicht häufig auf Scams rein und verlieren ihr Investment. Dieses Vorgehen ist natürlich nicht zu empfehlen und es gibt zum Glück einige Faktoren, die man selbst prüfen kann und die einen Hinweis liefern können, ob sich eine Investition lohnt. Beim FGHT-Token sprechen alle Anzeichen, die man vorher abwägen kann, dafür, dass dieser kurz vor einer Kursexplosion steht, wobei er um das Dreißigfache ansteigen könnte. Ein Bild, wie es nach erfolgreichen ICOs nicht selten zu sehen ist.

Was ist Fight Out?

Fight Out siedelt sich im riesigen Markt der Fitnessbranche an und hebt sich hier deutlich von der Masse ab. Wer mit Fight Out trainiert, erhält einen Avatar-NFT, der an die Person gebunden ist, die ihn hält und von deren Fortschritten profitiert. Im Fight Out Metaverse kann man gegen andere User in täglichen Duellen antreten und dabei REPS verdienen. Um seine Chancen zu erhöhen, kann man den Avatar entwickeln. Das funktioniert aber nur, indem man sich auch selbst im echten Leben entwickelt. Wer seinen Avatar also schneller machen will, muss selbst sein Training auf Geschwindigkeit ausrichten, wer Ausdauer für seinen Charakter im virtuellen Universum braucht, muss auch in der realen Welt Ausdauer trainieren.

Dieses innovative Konzept verschafft Fight Out selbst und den Usern gleich mehrere Vorteile. Die Absprungrate in Fitnessstudios ist extrem hoch. Viele Menschen melden sich an und wenn sich nicht nach einer Woche ein Erfolg einstellt, fallen sie in alte Gewohnheitsmuster zurück. Das ist auch verständlich, da man diesen Effekt nicht nur beim Training beobachten kann. Bleibt die Belohnung zu lange aus, verlieren die meisten Menschen den Fokus. Fight Out bringt hier durch den spielerischen Ansatz Unterstützung, da im Metaverse Erfolge durch reales Training schon vom ersten Tag an erzielt werden können.

Einzigartiges Projekt im Move 2 Earn Bereich

Die Grundidee ist nicht ganz neu, nur die Umsetzung ist bei Fight Out einzigartig. Mit Apps wie Stepn hat man auch schon versucht, User durch Coin-Earning zu mehr Bewegung zu motivieren. Das hat auch eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Allerdings nur, solange der GMT- und der GST-Kurs hoch genug war, um auch gutes Geld damit zu verdienen. Nachdem der Hype vorüber war, hat die App nicht genug Mehrwert geliefert, um auch bei niedrigeren Kursen zu mehr Bewegung zu motivieren.

Fight Out bringt gleich mehrere Lösungen mit, um nicht selbst demselben Schicksal zu unterliegen. Zum einen liefert die App Trainingspläne, die direkt an die Bedürfnisse der User individuell angepasst werden – dafür geben viele Menschen eine Menge Geld aus. Das allein dürfte schon ein Grund sein, weshalb Sportler auch weiterhin nach den Plänen in der App trainieren. Zum anderen bringt aber auch der spielerische Ansatz, den Avatar-NFT zu entwickeln und besser gegen andere User abzuschneiden, jede Menge Motivation mit. Spiele wie Pokemon Go haben schon gezeigt, dass Menschen bereit sind, die Extrameile zu gehen, wenn ihnen das einen Vorteil im virtuellen Raum verschafft.

Große Bekanntheit schon vor dem Launch

Der Hype um Stepn ist ausgebrochen, da war das Konzept schon fertig und die ersten User haben schon sehr viel Geld damit verdient. Durch das Posten dieser Einnahmen und ihrer Sneaker-NFTs in den sozialen Medien wurde daraus schnell ein Lauffeuer, bei dem jeder dabei sein wollte. Eine ähnliche Situation zeichnet sich bei Fight Out schon jetzt ab, lange bevor die Vision umgesetzt ist. Damit bekommt man schon eine leise Ahnung davon, wie sich das entwickeln kann, wenn User ihre Avatare schon bald stolz in den sozialen Netzwerken posten werden, die sie durch Fleiß und harte Arbeit entwickelt haben.

Der Twitter-Account von Fight Out kann schon jetzt mehr als 100.000 Follower vorweisen. Durch prominente Unterstützung verschiedener Profisportler aus dem Box-Bereich, MMA-Kämpferinnen und Fitness-Influencern steigt die Bekanntheit von Tag zu Tag. Das zeichnet sich auf im $FGHT-Presale ab. Hier werden Tag für Tag tausende Token verkauft und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das ICO erfolgreich beendet wird.

Im Vorverkauf steigt der Preis für einen FGHT-Token alle 12 Stunden, wodurch der nominale Gewinn bis zum Listing an den Kryptobörsen umso höher ausfällt, je früher man einsteigt. Der Coin soll für 0,0333 USDT im April an den ersten Exchanges gelistet werden und ist derzeit für 0,02245 USDT erhältlich. Damit können Anleger, die schon in dieser frühen Phase einsteigen, sich über einen Buchgewinn von knapp 50 % freuen. Sobald der Coin an den Kryptobörsen frei gehandelt werden kann, kann der Preis noch deutlich höher ansteigen.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

