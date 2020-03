Was den Euro über 1,09 US-Dollar steigen lässt

Der Euro hat am Donnerstag an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0924 Dollar gehandelt, nachdem sie am Vorabend noch knapp unter der Marke von 1,09 notiert hatte. Das bisherige Tageshoch lag bei 1,0940 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0827 Dollar festgesetzt.

Der US-Dollar hat bereits den dritten Tag in Folge im Handel mit dem Euro an Wert verloren. Marktbeobachter verwiesen auf die gewaltigen staatlichen Maßnahmen in den USA im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise, die für einen massiven Anstieg der Staatsverschuldung sorgen. Zuletzt haben sich die politischen Parteien in den USA auf ein Hilfspaket in einem Volumen von zwei Billionen Dollar geeinigt.

"Nachdem der Senat dem billionenschweren Hilfspaket zugestimmt hatte, wertete der Dollar gegenüber dem Euro auf Tagessicht in der Spitze um bis zu ein Prozent ab", schrieb Volkswirt Stefan Kipar von der Bayerischen Landesbank in einem Kommentar und fügte hinzu: "Heute dürften weniger fiskalpolitische Maßnahmen als vielmehr harte Konjunkturdaten das Währungspaar treiben."

Das gilt besonders für die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Volkswirte rechnen mit einem massiven Anstieg auf 1,5 Millionen. Der Vorwert lag bei gerade einmal 281.000. Es könnte aber noch schlimmer kommen. "Flüsterschätzungen gehen sogar von Zahlen über sogar drei Millionen aus, zumal im Reise-, Gast- und Freizeitgewerbe in den USA mehr als 15 Millionen Menschen beschäftigt sind und hiervon wohl ein großer Teil aktuell dem Risiko der Arbeitslosigkeit unterliegt", so Kipar.

FRANKFURT (dpa-AFX)