Was ist das Geheimnis hinter diesem Coin, dass Investoren ihn in wenigen Wochen restlos aufkaufen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Mitte Februar und der Kryptomarkt kühlt nach der Kursrallye im Januar wieder deutlich ab. In dieser Woche ist der Gesamtwert aller digitalen Währungen zum ersten Mal nach mehreren Wochen wieder unter die 1 Billion Dollar Marke gerutscht. Die SEC scheint langsam Druck aufzubauen und es mit den Regulierungsmaßnahmen am Kryptomarkt ernster zu meinen. Während Entwicklungsländer immer mehr Hoffnung in Kryptowährungen setzen, scheinen wirtschaftliche Supermächte wie die USA und China ein immer größeres Problem mit ihnen zu haben. Trotz der Unsicherheit, die zur Zeit am Markt herrscht, scheint Meta Masters Guild von diesen Entwicklungen unberührt zu bleiben. Der MEMAG-Token verkauft sich mit einer unvorhersehbaren Geschwindigkeit und steht inzwischen schon kurz vor dem Ausverkauf.

Nur noch für kurze Zeit: MEMAG-Token im Vorverkauf zum günstigen Fixpreis erhältlich.

Was ist Meta Masters Guild?

Bei Meta Masters Guild handelt es sich um eine Web3-basierte Gaming-Plattform die den Fokus auf mobile Play 2 Earn Games legt. Hier kommen im Laufe der Zeit immer mehr Spiele ins MEMAG-Ökosystem. Mit Meta Masters World entsteht das Metaverse, in dem man sich mit Freunden oder anderen Gamern trifft, auf die nächste Runde vorbereitet, seine Items in Form von NFTs präsentieren und handeln kann. Mit Raid NFT kommt ein Fantasy-Game, das auch alleine im Storymodus gespielt werden kann. Meta Kart Racers ist das Spiel, das in der Entwicklung am weitesten fortgeschritten ist und noch in diesem Jahr erscheinen soll. Hierbei handelt es sich um ein Rennspiel im PVP-Modus.

Was macht Meta Masters Guild aus?

Das Team hinter der Gaming-Plattform möchte sich vor allem in einem Punkt deutlich vom Rest unterscheiden: Aus “Play 2 Earn” soll “Play & Earn” werden. Was das bedeutet? Damit ist gemeint, dass bei bisherigen Games in diesem Bereich das Coin-Earning der Mittelpunkt des Spielgeschehens ist. Steht der Coin hoch im Kurs, wird gespielt. Sinkt der Preis, bleiben die Nutzer schnell aus, da die Games nichts hergeben und es viel bessere Alternativen gibt, wenn man nichts dabei verdient. Meta Masters Guild möchte Spiele entwickeln, die süchtig machen und auch ohne Earnings gespielt werden würden. Dass sich damit noch Token verdienen lassen, ist nur der Bonus obendrauf.

Sei dabei, wenn Meta Masters Guild den Play 2 Earn Markt übernimmt und sichere dir deine Coins noch im Vorverkauf.

Spiele wie Axie Infinity waren bisher schon sehr erfolgreich, obwohl das Gameplay hier nicht unbedingt was hermacht. Hier gibt es auf jeden Fall noch Potenzial, sich in diesem Markt noch deutlich besser zu positionieren als das, was es hier bisher gibt. Auch aus Investorensicht scheint das Meta Masters Guild Prinzip lukrativ. Der Grund ist, dass man sich hier ausschließlich auf mobile Games konzentriert. So kann die Entwicklung der Spiele natürlich deutlich günstiger vorangetrieben werden, als wenn man hier auf PC-Games setzen würde.

Wie weit kann der MEMAG steigen?

Der MEMAG ist der native Token auf der Meta Masters Guild Plattform. In den Games können Spieler GEMS verdienen, die sie später gegen MEMAG eintauschen können. Wie weit dieser steigen kann, hängt natürlich von einigen Faktoren ab. Ein paar davon sind extern – wie Regulierungsmaßnahmen im Kryptobereich – diese können von dem Team und der Community nicht beeinflusst werden. Bleibt man dem gesamten Kryptomarkt gegenüber aber weiter optimistisch, macht das Team hinter Meta Masters Guild bereits alles richtig, um eine Kursexplosion beim MEMAG herbeizuführen.

Hello #Memagfam



The last stage of the Memag presale is live now!



Get in on the action and secure your spot🫡



The MEMAG community has raised over $4.2 million!



Join the exciting metaverse with MEMAG today. https://t.co/SBqVjX5mWn#Presale #P2E #Play2Earn pic.twitter.com/EimHT3kZAk — Meta Masters Guild (@MEMAGgames) February 13, 2023

Der Gamingmarkt ist riesig und wächst ständig. Hier findet auch immer mehr ein Sinneswandel bei den Spielern statt, weg von Items und Charakteren, die nur bei den großen Herstellen geliehen sind und einem nie richtig gehören – hin zu NFTs, die es ermöglichen, Charaktere und Items wirklich vollständig zu besitzen.

In unterschiedlichen Vorverkaufsphasen ist der Preis für einen MEMAG bereits mehrfach angehoben worden. Wer noch in der ersten Stufe eingestiegen ist hat für einen Token weniger als einen Cent bezahlt (0,007 USDT). Inzwischen wurde der Preis auf 0,023 USDT erhöht. Wer also von Anfang an dabei ist, kann sich schon über einen Buchgewinn von mehr als 200 % freuen. Das wahre Potenzial kann der Coin allerdings entfalten, sobald er an den Kryptobörsen frei gehandelt werden kann. Hier kann sich der Preis schnell nach oben oder unten entwickeln und zur Zeit sieht alles danach aus, als würde der Kurs nach dem Listing schon bald explodieren.

Sei bei der nächsten möglichen Kursrallye dabei und hol dir den MEMAG in der letzten Phase des Presales ins Portfolio.

Der schnelle Ablauf des Vorverkaufs, die Tatsache, dass der Coin kurz davor steht, ausverkauft zu sein, mehr als 38.000 Follower am Twitter-Account – diese und viele weitere Faktoren sprechen dafür, dass der MEMAG kurz vor einer Kursexplosion stehen könnte. Wer hier noch vor dem Listing an den Kryptobörsen einsteigen will, sollte sich beeilen. Der Vorverkauf endet in 3 Tagen – allerdings sind nur noch Coins im Wert von 600.000 Dollar verfügbar, wodurch es auch schon deutlich früher zum Ende kommen könnte.

Hier gibt’s die letzten verfügbaren Coins im Vorverkauf.





Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.