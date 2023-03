Was ist die Build N Build Blockchain?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Besser bekannt ist die Build N Build Blockchain unter dem Namen BNB Chain, es handelt sich um die Blockchain von Binance. Eigentlich ist es ein eigenes Ökosystem und nicht nur eine Blockchain, denn die BNB Chain besteht aus mehreren Elementen, die wir hier im Einzelnen vorstellen wollen. Das Ökosystem ist Community-first sowie Open-Source und baut auf einer zulassungsfreien, dezentralisierten Umgebung auf.

BNB steht für Build and Build

Der BNB Token gewährt Mitspracherechte

BNB Chain: offen, Multi-Chain-fähig, erlaubnislos und dezentralisiert

Was ist die BNB Chain?

Wie bereits erwähnt, handelt es sich nicht nur um eine einzige Blockchain, auch wenn das die Bezeichnung Chain andeutet. Zwei Blockchains sind im Ökosystem enthalten und zwar die BNB Beacon Chain (BC) und die BNB Smart Chain (BSC). Die beiden Blockchains haben unterschiedliche Aufgaben.

Die Binance Smart Chain ist mit dem Erfolg von Binance gewachsen und eigentlich nur für die Entwicklungen im Rahmen von DeFi gedacht. Als aber die Öffentlichkeit immer mehr Anwendungen und Nutzen in der alternativen Finanzlösung sahen, stieg auch die Zahl der Use Cases auf der Binance Smart Chain.

Seit dem 16. Februar 2022 ist die Binance Chain in die Binance Smart Chain integriert und das Ökosystem entstanden. Im Zuge dieser Umstellung ist aus dem Binance Coin BNB geworden, ein Token, der die Transaktionsgebühren auf der BNB Chain bezahlt.

Die BNB Chain ist inzwischen sehr aktiv und wird von der Community nahezu überrannt. Das zeigen die Transaktionen von über 130 Millionen aktiven Adressen weltweit. So wurden am 25. November 2021 von der BNB Chain 16,26 Millionen Transaktionen abgewickelt.

Ziel sind über 1 Milliarde Nutzer

Die BNB Chain besteht aus zwei Blockchains, das Ökosystem ist entsprechend umfangreich und soll stark skalierbar sein. Denn Binance hat das ambitionierte Ziel, dass weltweit über 1 Milliarde Menschen BNB Chain nutzen. Dafür werden ständig neue Funktionen und Plattformen ins Ökosystem integriert. Derzeit besteht die BNB Chain aus den folgenden Komponenten:

BNB Beacon Chain BC: Dient als Staking- und Governance-Ebene im BNB-Ökosystem.

BNB Smart Chain BSC: Ist eine EVM-kompatible Blockchain, die Programmierbarkeit und Interoperabilität ins Ökosystem bringt.

ZkBNB: Die Infrastruktur baut auf der ZK-Rollup-Architektur auf und hilft Entwicklern, die BSC-basierten Apps mit höherem Durchsatz bei viel niedrigeren oder sogar überhaupt keinen Transaktionsgebühren zu erstellen.

BNB Greenfield: Ist ein völlig neues strukturelles System, dass für die Speicherung und Verwendung von Daten im Web 3 ausgelegt ist. Damit können alle Teilnehmer des Ökosystems Daten nutzen und monetarisieren.

Was ist BNB Greenfield?

Die Funktion der dezentralen Speicherinfrastruktur wurde erst kürzlich ins Ökosystem der BNB Chain integriert. Mit BNB Greenfield können Benutzer und dApps Daten erstellen, speichern und austauschen. Es entsteht eine neue Datenökonomie, dessen Anmeldung auf anonymen kryptografisch gesicherten Schlüsseln basiert.

BNB Chain is excited to announce the release of the BNB Greenfield whitepaper.



This new standard in Web3 data ownership and utility introduces a new structural and economic paradigm for data in the #Web3 era.https://t.co/6IZH1bJevW



[1/7] … pic.twitter.com/tlCi77ZwPb — BNB Chain (@BNBCHAIN) February 1, 2023

Ähnlich wie einem hochmodernem Cloud-Speicher lassen sich die Daten auf einer UX erstellen, lesen und ausführen. Dabei besitzt der Eigentümer seine Daten vollständig und eindeutig. Er kontrolliert damit, wer diese Daten verwenden kann und wofür.

Web 3.0 Daten spielen zukünftig eine große Rolle. BNB Greenfield ermöglicht es Nutzern, die eigenen Daten zum finanziellen Vorteil zu nutzen. Das erlaubt die Entwicklung neuer, innovativer und transparenter Geschäftsmodelle für dezentralisierte Applikationen im Web 3.0. Mit dem breiteren Nutzen für die User lässt sich das volle Potenzial von Web 3.0 ausschöpfen, denn Transparenz und Daten bieten die Basis für weitere Entwicklungen.

Vorteile im BNB Chain Ökosystem

Benutzer können sowohl auf BSC als auch auf BC nach Belieben eigene Tokenisierungen, Finanzprodukte und digitale Assets entwickeln.

BC und BSC teilen sich die gleichen Token, das bedeutet der BNB-Token kann in beiden Netzwerken zirkulieren und über eine Chross-Chain-Kommunikationsebene bidirektional zwischen beiden Blockchains nahtlos agieren.

Auf BSC wird der Token in einem ähnlichen Format wie ERC-20 entwickelt. Auf BC ist es ein BEP-2 Tokenstandard. Native Konnektoren stellen die Gesamtversorgung des Tokens in beiden Netzwerken sicher.

BNB Smart Chain stützt sich auf 50 Validierer und den Proof-of-Staked-Authority Konsens PoSA. Das sorgt für kurze Blockzeiten (3 Sekunden im Mainnet) und niedrige Gebühren.

BNB Smart Chain unterstützt auch EVM-kompatible Smart Contracts und Protokolle.

Optimiert für eine Skalierung von Hochleistungsanwendungen, die eine schnelle und reibungslose Benutzererfahrung erfordern.

BNB Token dient als Transaktionsgebühr und zum Staking

Binance ist inzwischen mehr als eine Handelsplattform

Über die Jahre wurde Binance immer größer und mehr Kunden nutzen die Plattform. Doch es ist inzwischen nicht mehr nur eine Handelsplattform unter dem Namen Binance im Angebot. Es gibt vielmehr eine ganze Reihe von Bestandteilen, die Binance zu dem Unternehmen machen, dass es heute ist.

Mit Binance Labs investiert das Unternehmen in junge Blockchain Projekte und fördert die Entwicklung junger Menschen hin zu Blockchain-basierten Anwendungen und Lösungen.

Binance Pay ist eine kontaktlose Bezahlmethode, um mit Kryptowährungen sicher bezahlen zu können.

Der Bereich Weiterbildungen für Trader ist unter der Binance Academy zusammengefasst worden und bietet dort kostenlose Blockchain Trainings an.

Die Plattform Binance NFT Marktplatz ermöglicht das Erstellen und Handeln von digitaler Kunst und Sammelobjekten.

Wohltätigkeitsarbeit leistet Binance unter der Bezeichnung Binance Charity.

Binance will der führende Infrastruktur Dienstleister im Kryptoraum werden und zum Aufbau einer Welt beitragen, in der die Blockchain Technologie für finanzielle Freiheit sorgt. Im Rahmen von Web 3 strebt das Unternehmen eine dezentralisierte Infrastruktur an, bei der Menschen ihre eigenen Daten kontrollieren und in der Lage ist, eigene Entscheidungen zu treffen. Mit der Kontrolle über die persönlichen Daten ist auch die Kontrolle über das eigene Online-Leben möglich.

Das ist die Vision vom Binance Gründer CZ

Die Vision von CZ sieht zentralisierte Börsen nicht begrenzt auf den Handel mit digitalen Assets, sondern als Brücke zwischen der zentralisierten und der dezentralisierten Welt an, in die Benutzer schrittweise Zugriff auf ihre Daten erhalten. Mit Binance will der Gründer an vorderster Front im Web 3 stehen und Millionen bzw. Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt seine Lösungen anbieten.

BNB Sidechains revolutionieren NFT-Games

Teil des BNB Chain Ökosystems sind auch die BNB Sidechains, die Entwicklern und NOde-Betreibern zur Verfügung stehen, um eigene Blockchains und Geschäftsmodelle für eine große Anzahl von Benutzern zu entwickeln. Die enge Verbindung zur BNB Chain gewährt dabei die notwendige Infrastruktur, Sicherheit und Transparenz. Jeder Entwickler kann eine BNB-Sidechain mit den einzigartigen Spezifikationen und Validatoren ausstatten.

Die typische Verwendung der BNB Sidechains ist ähnlich wie die der Ronin Blockchain für Axie Infinity. Auch die Ronin Blockchain ist eine Sidechain, und zwar von Ethereum. Auf den Sidechains von BNB und Ronin befinden sich alle In-App-Items sowie die NFTs und die In-Game-Währungen. Bei Fight Out ist es beispielsweise der Avatar, der als NFT vom Benutzer selbst geprägt wird.

Bei Fight Out ist zwar keine BNB Sidechain im Einsatz, aber auch diese Anwendung gehört ins Web 3.0. Dort vereinen sich mehrere digitale Technologien mit dem Ansatz der stärkeren Präsenz der Benutzer im Metaverse. Fight Out spricht Sportler und motivierte Fitnessanhänger an, die über die App unabhängig von Fitness-Studios und Verträgen jederzeit und überall trainieren können.

Ähnlich wie im klassischen NFT-Gaming, allen voran das P2E-Game von RobotEra, erhalten Benutzer Belohnungen für Aktivität und die Teilnahme an Workouts. Diese Belohnungen können für spezielle Coachings ausgegeben werden, oder, wie im Falle von NFTs, auf Marktplätzen gehandelt werden. Sowohl Fight Out als auch RobotEra sind derzeit im Vorverkauf, was einen sehr niedrigen Preis für die Utility-Token möglich macht.

Fazit: Binance ist mehr als nur eine Krypto-Plattform zum Handel von digitalen Assets. Längst ist aus dem Unternehmen ein Infrastruktur-Anbieter geworden, der sich zum Ziel setzt, bald 1 Milliarde Nutzer zu haben. Ihnen will das Unternehmen den Weg ebnen, in ein dezentralisiertes Ökosystem mit Funktionen und Technologien für das Web 3.0. In diesem besitzen die Benutzer ihre Daten wieder selbst und steuern ihre Verwendung.

Sidechains sind für spezielle Branchen im Web 3.0 notwendig, beispielsweise im Gaming-Sektor. Dieses Geschäftsmodell wächst bei Binance besonders schnell, was an den vielen neuen Projekten liegt, die sich im Metaversum und dem Gaming-Bereich entwickeln. Auch Fight Out und RobotEra sind Anwendungen für das Web 3.0.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/