Was ist ein Krypto Index Fonds?

Die meisten Volkswirtschaften haben noch immer mit den Auswirkungen der Pandemie und der daraus entstandenen globalen Marktturbulenzen zu kämpfen. Kryptowährungen sind aufgrund hoher Volatilität und unsicherer Unternehmenspraktiken nicht bei allen Anlegern die erste Wahl. Vor diesem Hintergrund entstanden tokenisierte Wertpapiere wie Krypto Index Fonds, die durch reale Vermögenswerte wie Immobilien, Rohstoffe oder Unternehmensanteile gedeckt sind.

Was sind Krypto Index Fonds?

Die Blockchain dient als Basis für die Steuerung der Ausgabe, der Darstellung und den Handel der tokenisierten Wertpapiere und speichern alle Transaktionen dauerhaft, sicher und transparent ab. Ein Krypto Index Fonds leitet seinen Wert aus den hinterlegten Sicherheiten ab und zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines bestimmten Index von Kryptowährungen nachzubilden. Beispiele dafür sind die Top 10 Coins nach Marktkapitalisierung.

Ein Krypto Index Fonds ähnelt seinem traditionellen Vorbild, dem Indexfonds an Aktienmärkten und klassischen Wertpapierbörsen. Dort wird die Wertentwicklung eines bestimmten Aktienmarktindex wie dem S&P 500 abgebildet. Darin sind die 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA enthalten. Einen wesentlichen Unterschied zu klassischen Fonds gibt es aber doch. Ein Krypto Index Fonds hält die hinterlegten Vermögenswerte nicht selbst. Er nimmt aber beispielsweise durch Staking an Krypto-Trading teil.

Vorteile von Krypto Index Fonds

Durch die Investition in einen Index mit Derivaten stehen Anlegern zahlreiche Diversifikationen bereit. Anleger können deshalb nicht nur in einen physischen Coin investieren, sondern ihr Risiko auf mehrere Kryptowährungen gleichzeitig verteilen. Außerdem ist das professionelle Fondsmanagement als Vorteil aufzuzählen, denn damit sitzen echte Profis am Werk. Sie entscheiden die Auswahl der Coins, aus denen sich der Index zusammensetzt und ihre jeweilige Gewichtung.

Damit brauchen einzelne Anleger sich um nichts kümmern, wenn sie in einen Krypto Index Fonds investieren. Die Aufgabe der Recherche, Bewertung und Auswahl wird von einem erfahrenen Vermögensverwalter übernommen. Dennoch ist es ratsam, dass sich jeder Anleger vor dem Investieren in einen Krypto Index Fonds selbständig über Risiken informiert. Das ist angesichts des teils noch unsicheren regulatorischen Umfelds besonders wichtig.

Diversifikation des Portfolios möglich

Risiko auf verschiedene Coins verteilt

Professionelles Management

Handel findet an Börsen statt

Bequeme Art des Krypto Tradings

Wie funktionierten Krypto Index Fonds?

Die Gesamtheit verschiedener Coins unter dem Dach eines Fonds ermöglicht ihre Balance, denn während ein Coin schlecht abschneidet, steht ein anderer Coin gerade gut da. Das trägt dazu bei, die Gesamtperformance des Fonds zu stärken, wovon alle Anleger profitieren. Die von den Fondsmanagern ausgewählten Kryptowährungen kommen in den Index und werden dort regelmäßig neu bewertet.

Die regelmäßige Anpassung und Überwachung der Märkte soll das Maximum an Wertstabilität bieten. Außerdem dienen diese Analysen und Aktualisierungen auch dazu, dass das Portfolio an Kryptowährungen so weit wie möglich mit dem nachzubildendem Index übereinstimmt. Die Wertentwicklung des Fonds ist immer eng an die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index gekoppelt.

Anleger kaufen Anteile des Fonds, sie müssen nicht in physische Kryptowährungen investieren. Das ist für Anleger ideal, die entweder nicht mit dem Kauf einzelner Coins vertraut sind oder sich mit der Technologie des Krypto Tradings noch nicht so vertraut fühlen. Auch Anfängern mag diese Art des Investierens besser liegen, als das eigenständige Trading auf einer Exchange.

Was kostet ein Krypto Index Fonds?

Neben den üblichen Handels- und Depotgebühren, die bei der ausführenden Organisation anfallen können, erhebt der Fondsmanager eine Gebühr zur Deckung der Kosten für die Verwaltung des Fonds. Welche Kosten genau ein Fonds hat, legt jeder Anbieter selbst fest.

Für wen eignen sich Krypto Index Fonds?

Ziel des Krypto Index Fonds ist die mittel- und langfristige Erzielung von Gewinn. Geeignet ist der Index für Anleger, die ein diversifiziertes Engagement möchten und lieber in den breiten Krypto-Asset-Markt statt in einzelne Coins investieren. Der Fondsmanager investiert das bestehende Fondsvermögen mit dem Ziel des Kapitalgewinns. Dafür wählt er Top Krypto Assets aus, die beispielsweise nach Marktkapitalisierung oder anderen Kriterien ausgewählt werden.

Key Facts zu Krypto Index Fonds

Ziel ist die verbesserte Rendite für Anleger zu bieten Verfolgt eine passive Strategie mit Rebalancing Investiert in die führenden Kryptowährungen Prozentuale Gewichtung der enthaltenen Assets Verwendet Vermögenswerte beispielsweise in Form des Staking Generierung von Zusatzrenditen und Renditen über Kapitalzuwachs Prozentuale Verwaltungsgebühr pro Jahr Erträge gehen zu gleichen Teilen zum Anleger und zum Fondsverwalter Risiken: mangelnde Transparenz, begrenzter behördlicher Aufsicht

Wie sieht die Zukunft für Krypto Index Fonds aus?

Es wird erwartet, dass die Branche der Krypto Index Fonds in den nächsten Jahren weiter ausreift. Das Interesse von institutionellen Investoren an Kryptowährungen steigt an und führt langfristig zu einer Entwicklung mit anspruchsvolleren und vielfältigeren Indexfonds. Es ist dann davon auszugehen, dass diese Produkte stärker reguliert werden, da ihre Bedeutung an Markt zunimmt.

Darüber hinaus kann ein Krypto Index Fonds dazu beitragen, dass die Anleger von mehr Transparenz am Markt und steigender Liquidität profitieren. Das würde wiederum bedeutet, Krypto Index Fonds stehen einem breiteren Spektrum von Anlegern zur Verfügung. Immer mehr Fondsverwalter könnten zukünftig einen Krypto Index Fonds in ihren eigenen Fonds aufnehmen.

Denkbar ist auch die Entwicklung von hybriden Krypto Fonds, bei denen ein Großteil aus indexbasierten physischen Kryptowährungen besteht und ein kleiner Teil aus aktiven Positionen. Ein Beispiel für einen solchen Fonds ist der F5 Crypto Fonds.

Statt passivem Fonds direkt in Kryptos investieren

Bei den vielen Vorteilen von Krypto Index Fonds muss auch beachtet werden, dass Anleger wenig Kontrolle über das Investment haben. Die Fonds können sich bei aktuellen Marktereignissen nur bedingt flexibel und zeitnah daran anpassen, was zu Verlusten führen kann. Es gibt auch Fonds mit Mindesteinlagen und je nach Anbieter fallen hohe jährliche Verwaltungsgebühren an.

Fazit: Krypto Index Fonds sind eine von vielen Möglichkeiten, in Krypto Assets zu investieren. Sie sind für das mittel- und langfristige Investment geeignet und sollten bevorzugt von Anlegern verwendet werden, die nicht in physische Coins investieren wollen und ein Finanzinstrument suchen, bei dem sie selbst wenig übernehmen müssen. Wer lieber aktiv tradet, sollte sich die Krypto Pre-Sales ansehen.

Hier wird der Projekt-bezogene Utility-Token gekauft, der an den Stablecoin von Tether, USDT, gebunden ist. Der frühe Einstieg in noch so junge Projekte bietet die Chance auf überdurchschnittlich hohe Gewinne, wenn das Team seine Entwicklungen wie geplant umsetzen kann.

