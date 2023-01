Was kommende Woche für den Kryptomarkt wichtig wird

Der Bitcoin Kurs erreichte gestern ein 2-Monats-Hoch bei über 21.000 $. Erstmals seit Anfang November konnte man dieses Kursziel erreichen. Nun freuen sich die Bullen augenscheinlich auf die kommende Handelswoche. Nach leichten Gewinnmitnahmen vom neuen Verlaufshoch möchte man den Bitcoin Kurs weiter antreiben, um das Sentiment für den gesamten digitalen Währungsmarkt zu bessern. Der Bitcoin Fear and Greed Index schoss zuletzt auf 52 und damit in den neutralen Bereich, während man vor rund einer Woche noch im Bereich der extremen Angst notierte. Endet der Bärenmarkt schneller als erwartet? Welche Krypto-News werden in der kommenden Woche wichtig?

1. Bitcoin Kurs Prognose: Hält die psychologisch wichtige Grenze von 20.000 $?

Seit Anfang November konnte der Bitcoin Kurs erstmals wieder die Kursmarke von 21.000 $ überschreiten. Trotz leichter Gewinnmitnahmen tendiert der Bitcoin weiterhin bullisch und festigt sich am Sonntag oberhalb der 20.500 $. Auch leichtere Korrekturen wären nach der 25 % Rallye in den ersten zwei Wochen des Jahres nichts Ungewöhnliches. Hält die psychologisch wichtige Grenze von 20.000 $, dürften kurzfristig weitere Kursgewinne möglich sein. Mit einer aktuellen Marktdominanz von über 41 % nach Daten von CoinMarketCap wird der Bitcoin auch weiterhin über den gesamten digitalen Währungsmarkt entscheiden.

$69,000 was not the top for #bitcoin. The next cycle will easily take us over $100,000. — Lark Davis (@TheCryptoLark) January 14, 2023

Sicher und provisionsfrei Bitcoin handeln

2. Polygon mit Delhi Fork: Mehr Skalierbarkeit für die führende Layer 2

Den Bärenmarkt nutzen die Entwickler der Blockchains, um die fundamentale Konzeption voranzutreiben, zu modernisieren und wichtige Upgrades zu implementieren. Bei Polygon verkündeten die Entwickler nun die Finalisierung der Delhi Fork in der nächsten Woche. Denn die führende Layer-2-Skalierungslösung ist nicht nur für ihre spannenden Web3-Kooperationen mit den größten Unternehmen der Welt bekannt. Zugleich gilt Polygon als entwicklerfreundlich, technologische Upgrades sollen die Marktmacht stärken.

Als Layer 2 ist Polygon primär dafür verantwortlich, Transaktionen über Ethereum kostengünstiger und schneller zu machen. Obgleich dies hervorragend gelingt, gibt es in der Spitze sogenannte Gas Spikes – die Transaktionsgebühren sind überdurchschnittlich hoch, wenn das abgewickelte Volumen ansteigt. Mit der Delhi Fork möchte man die Kosten weiter senken und auch die Blockfinalität optimieren.

3. Bruttoinlandsprodukt in China

Insbesondere die Aktienmärkte profitieren von der Hoffnung auf eine starke chinesische Wirtschaft, die schon bald von dem Ende der Zero-Covid-Politik wieder stärker wachsen könnte. Zuletzt war eine Outperformance der China Aktien gegenüber ihren westlichen Pendants evident. Am Dienstag, dem 17. Januar, gibt es aktuelle Wirtschaftsdaten aus dem Reich der Mitte. Prognosen gehen von einem sinkenden BIP im Q4 2022 aus (-0,8 %), nachdem die Wirtschaft zuvor noch um 3,9 % wuchs. Positive Überraschungen dürften den Märkten in der Breite helfen.

4. VPI in Deutschland, Großbritannien und EU

Die Märkte feierten in der vergangenen Woche die spürbare Abkühlung bei der US-Inflation und münzen die Hoffnung auf eine weniger aggressive Straffungspolitik der Federal Reserve aktuell in steigende Kurse am Aktienmarkt und auch bei Kryptowährungen ein. In der kommenden Woche stehen neue Inflationsdaten in wichtigen Volkswirtschaften an, die möglicherweise erneut Antrieb für eine Erholung geben – oder bei negativen Überraschungen den Ansatz vernichten.

US CPI inflation: 6.5%



Food inflation: 10.4%



Electricity inflation: 14.3%



Natural gas inflation: 19.3% pic.twitter.com/3GhGFlSg8H — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) January 12, 2023

In Großbritannien wird der Verbraucherpreisindex für den Monat Dezember am Mittwoch veröffentlicht. Hier gehen die Prognosen nach 10,7 % im Vormonat von nur einer leichten Abkühlung auf 10,6 % aus. Die Kernrate soll demnach erneut bei 6,3 % liegen.

Auch in Deutschland wird der Verbraucherpreisindex für den Monat Dezember veröffentlicht – allerdings schon am Dienstag. Hier gehen die Prognosen erneut von einer Inflation bei 8,6 % aus.

In der EU wird am Mittwoch dann der VPI für Dezember veröffentlicht. Hier soll die Inflation erneut bei 9,2 % liegen.

Eine Abschwächung, wie wir sie in den USA sehen, gibt es in den hiesigen Volkswirtschaften augenscheinlich noch nicht. Allerdings agierten die heimischen Notenbanken bis dato auch deutlich weniger aggressiv als die Fed.

5. SEC-Klage, FUD und FTX: Bleibt der Markt stark bei negativen News?

Die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC reichte Klage gegen die Krypto-Unternehmen Gemini und Genesis ein. FUD bleibt im digitalen Währungsmarkt omnipräsent und trifft weiterhin auch die umsatzstärkste Krypto-Börse Binance. Zugleich ist der FTX-Crash immer noch medial kontrovers diskutiertes Thema. Führende Krypto-Börsen wie Crypto.com und Coinbase zollen bei ihrer unternehmerischen Ausrichtung dem Bärenmarkt Tribut. Während Crypto.com erneut 20 % der Mitarbeiter entlassen wird, gibt es bei Coinbase den Rückzug aus dem japanischen Markt.

Today we announced the difficult decision to reduce our global workforce by about 20%. — Kris | Crypto.com (@kris) January 13, 2023

Doch negative News werden aktuell von den Anlegern weitgehend ignoriert. Der Markt ist auf dem aktuellen Niveau stark genug, um nicht erneut in Panik zu verfallen. Doch bleibt das Sentiment auch in der kommenden Woche derart gefestigt?

Krypto-Presales zur Diversifikation: Diese neuen Coins könnten 2023 explodieren

Wer sich über Basis-Investments wie Bitcoin oder Ethereum hinaus ein renditeorientiertes Portfolio aufbauen möchte, könnte auch im Januar 2023 den Blick auf Krypto-Presales werfen, die erfahrungsgemäß eher wenig im Bärenmarkt mit dem breiten Marktdurchschnitt korrelieren. Vier spannende, neue Coins mit Kurspotenzial:

Meta Masters Guild: Der neue Meta Masters Guild Presale begann erst in der vergangenen Woche. Als Online-Gaming-Gilde möchte man ein vielseitiges Ökosystem aufbauen, das sich auf mobile Games konzentriert. Drei P2E-Games sind bereits in der Entwicklung. Über den gesamten Vorverkauf hinweg haben Investoren die Chance auf massive Buchgewinne von über 200 %.

Jetzt MEMAG im Presale kaufen

Fight Out: Fast drei Millionen $ konnte der neue Move-2-Earn-Coin Fight Out bereits einsammeln. Die Verantwortlichen hinter Fight Out haben M2E-Coins wie STEPN analysiert, Herausforderungen identifiziert und Lösungen entworfen. Fight Out wird eine physische Fitnessstudiokette betreiben, eine Web3-App launchen und ein innovatives Fitness-Metaverse mit Profi-Sportlern kreieren. Presale-Investoren haben die Chance auf einen 50 % Bonus an FGHT Token.

Jetzt Fight Out im Presale kaufen

C+Charge: Mit C+Charge gibt es seit Anfang 2023 eine umweltfreundliche Kryptowährung, die auf den wachstumsstarken Markt der E-Mobilität abzielt – genauer gesagt das Ladenetz für elektrische Fahrzeuge. Hier soll eine zentralisierte App entstehen, mit deren Hilfe Fahrzeugbesitzer oder Ladesäulenbetreiber am Ökosystem partizipieren. Zugleich werden die Unterstützer von E-Mobilität mit Carbon Credits belohnt. Der ICO ist für den 31. März geplant – bis dahin können Investoren im Presale noch günstig die BEP-20-Token CCHG kaufen und auf Kursgewinne spekulieren.

Jetzt C+Charge im Presale kaufen

Calvaria: Letzte Chance für Früh-Investoren – nur noch rund 10 % der nativen RIA Token sind beim neuen NFT-Sammelkartenspiel Calvaria: Duels of Eternity verfügbar. Mit einem dualistischen Ansatz möchte Calvaria durch ein kostenloses Smartphone-Game herkömmliche Gamer für das Konzept begeistern und im Anschluss die Nutzung der Web3-Version bewerben.

Jetzt Calvaria im Presale kaufen