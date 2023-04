Was macht die Coinbase Aktie 📊? Die große Coinbase Aktien Prognose 2050!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Seit der Direktplatzierung an der Nasdaq, und zwar am 14. April 2021, ist die Coinbase Aktie für Anleger verfügbar. Die US-amerikanische Aktiengesellschaft konnte an die Börse gehen, nachdem im Januar 2015 Coinbase als erstes Unternehmen eine staatliche Zulassung durch die US-Aufsichtsbehörden erhalten hatte. Die Plattform ist die größte Krypto-Börse in den USA für Bitcoin und andere Kryptowährungen. Sie interessieren sich für BTC? Hier können erfahren Sie alles über Bitcoin kaufen!

Verlust je Aktie von -2,46 USD für 2022

Mit CFDs auf Long oder Short mit Coinbase Aktie gehen

Umsatz knapp 75 % zurückgegangen im Vergleich zu 2021

Neues 6-Monats-Hoch war am 21.03.23, plus von 34 % in 7 Tagen

Warum ist Coinbase so wertvoll?

Coinbase hat namhafte Kunden, so hat Elon Musk das 1,5 Milliarden US-Dollar schwere Investitionspaket für Tesla über Coinbase abgewickelt. Das Unternehmen ist bekannt für seine hohe Nutzerfreundlichkeit und der engen Zusammenarbeit mit Regulierern, und zwar zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Da waren noch nicht alle Anbieter davon überzeugt, sie müssten sich mit den Finanzaufsichtsbehörden der einzelnen Länder zusammentun, um Leistungen aus der Kryptowelt anbieten zu können.

Bitcoin ist zwar dezentral, doch viele Handelsplattformen sind zentralisiert und durch die Ereignisse der letzten Monate sind die Währungshüter und Finanzbehörden mehr als streng bei der Regulierung von Krypto-Börsen wie Coinbase. Das Ziel von Coinbase ist es, den Handel mit Kryptowährungen so einfach wie Onlinebanking zu machen, berichtete das Handelsblatt.

Lohnt sich die Coinbase Aktie?

Im vergangenen Jahr hat die Krypto Börse 3,19 Milliarden USD Umsatz gemacht. Die Quartalszahlen Ende 2022 nannten einen Nettoumsatz von 605 Millionen USD im vierten Quartal. Allerdings auch einen Verlust pro Aktie von 2,64 USD bei einem Nettoverlust im vierten Quartal von 577 Millionen USD. Der Verlust ist schmerzhaft, zeigt aber auch den schwachen Kryptomarkt, der sich durch einen Einbruch der Erlöse von 75 % zum Vorjahr bei Coinbase manifestierte.

Im vierten Quartal 2021 lag der Überschuss bei 840 Millionen USD, jetzt müssen Anleger den Nettoverlust von 577 Millionen USD verkraften. Eine Dividende hat das Unternehmen bisher nicht ausbezahlt. Unmittelbar nach dem Börsengang am 14. April 2021 konnte die Aktie einen Kurssprung vom Einstiegspreis 381,00 USD auf 429,54 USD verzeichnen, was auch das bisherige Allzeithoch ist.

Doch seitdem leidet auch die Coinbase Aktie unter der andauernden Korrektur des Marktes und den Börsen. Insbesondere der Tech-Sektor zieht nach unten und so liegt die Coinbase Aktie heute nur noch bei 61,44 USD.

Die aktuellen Probleme von Coinbase mit der SEC

Zunächst schien es so, als wäre Coinbase der Liebling der US-amerikanischen Finanzaufseher. Schließlich erhielt das Unternehmen als Erstes überhaupt, die begehrte Lizenz für das Anbieten von Kryptowährungen und das Krypto-Trading in den USA. Doch seit Mitte März gibt es behördlichen Ärger mit der SEC. Coinbase erhielt eine sogenannten Wells Notice über die gelisteten digitalen Assets, dem Staking-Service, Coinbase Earn und die Coinbase Wallet.

Die Mitarbeiter der SEC teilten uns mit, dass sie potenzielle Verstöße gegen das Wertpapiergesetz identifiziert haben, aber nicht viel mehr. Wir haben die SEC ausdrücklich gebeten, zu ermitteln, welche Vermögenswerte auf unseren Plattformen ihrer Meinung nach Wertpapiere sein könnten, und sie haben dies abgelehnt. Quelle: Coinbase

Eine Wells Notice ist eine Art Rote Karte, also eine Warnung vor möglichen Verstößen gegen das Wertpapierrecht durch die US-Börsenaufsicht SEC. Mit dieser Wells Notice gibt die SEC zu verstehen, dass ihre Mitarbeiter zwar keine formelle Anklage oder Klage gegen Coinbase in der Hand haben. Wohl aber, dass es zu Durchsetzungsmaßnahmen wegen der Vorwürfe kommen könnte.

Wir sind von der Rechtmäßigkeit unserer Vermögenswerte und Dienstleistungen überzeugt und begrüßen bei Bedarf ein Gerichtsverfahren, um die Klarheit zu schaffen, für die wir uns eingesetzt haben. Und um zu demonstrieren, dass die SEC bei ihrem Engagement rund um digitale Vermögenswerte einfach nicht fair oder vernünftig ist. Quelle: Coinbase

Coinbase hat verschiedene Dokumente bereit gesellt und Zeugen benannt. Das Unternehmen beklagt sich aber auch über fehlende Kooperation und Kommunikationsbereitschaft mit der SEC. Es wird angeführt, dass Millionen von US-Dollar für Rechtsberatung ausgegeben worden und es zu mehr als 30 Treffen mit der SEC kam. Das Ergebnis war dann überraschenderweise die Wells Notice. Antworten auf offene Fragen rund um die Wells Notice bleibt die SEC laut Coinbase bis heute schuldig.

Im Bundesstaat New York gab es jüngst ebenfalls Probleme für Coinbase. Dort hat die größte US-Kryptobörse eine Strafe in Höhe von 100 Millionen USD akzeptiert. Der Vergleich kam mit der New Yorker Finanzaufsicht DFS zustande. Die Aufseher waren der Überzeugung, dass Coinbase seine Kunden vor Eröffnung der Konten nicht ausreichend überprüft hatte, was dazu geführt hat, dass kriminelle Akteure auf die Handelsplattform gelangen konnten, so die Überzeugung der DFS.

Bisher gab es zu diesem aktuellen Fall keine Stellungnahme von Coinbase. Allerdings waren die Aktionäre wohl über die Einigung in einem jahrelangen Rechtsstreit glücklich, die Aktie legte in der Folge um 10 % zu, so die Börse Frankfurt.

Alternative zur Coinbase Aktie

DeeLance sorgt für mächtig Wirbel unter Privatanlegern. Die finden die Idee der Blockchain-basierten Recruiting Plattform für Freelancer so gut, dass sie fleißig den Token im Pre-Sales einkaufen. Das Projekt ist noch jung, aber sein Geschäftsmodell präsentiert sich mehr als innovativ. Eine mögliche Alternative zur Coinbase Aktie, vor allem für Anfänger.

Freelancer und Auftraggeber werden auf einer Krypto-Plattform zusammengebracht. Auf DeeLance wickeln sie ihre Aufträge ab, die Bezahlung erfolgt über Treuhandkonten und das digitale Besitzrecht ist als NFT hinterlegt.

Auch Ecoterra überzeugt die Privatanleger deutschlandweit. Der Utility-Token gibt Zugang zur Plattform, wo Benutzer fürs Recycling Extra Belohnungen erhalten. Das Hochladen von Pfandbons oder Recycling-Nachweisen geht ganz einfach über die Ecoterra App.

Die Belohnungen bei Ecoterra sind NFTs, die Emissionsgutschriften darstellen und an Marktplätzen handelbar sind. Auch Unternehmen aus der Recycling-Branche können sich anschließen und mit Ecoterra ihre Kunden noch mehr motivieren, um Rohstoffe wieder in den Kreislauf zu bringen, statt sie einfach nur wegzuwerfen.

Die Coinbase Aktien Prognose 2050

2023 +70.00 USD 2024 +83,00 USD 2025 -80,00 USD 2030 +225, 00 USD 2035 +411,00 USD 2040 -387,00 USD 2045 +525,00 USD 2050 +715,00 USD

Fazit: Krypto-Börsen stehen schwere Zeiten bevor, es wird wahrscheinlich nicht nur bei Coinbase zu weiteren Strafzahlungen und Verfahren kommen. Grund dafür ist die Unsicherheit der Regulierungsbehörden, nicht nur in den USA. Einerseits ist ihre Aufgabe der Anlegeschutz, andererseits wissen sie längst, dass der Handel mit Kryptowährungen Teil des Finanzwesens ist.

Wer möchte, kann entweder in die Coinbase Aktie investieren oder auf ihren weiteren Kursverlauf spekulieren. Möglich ist auch das Investment in einen der drei vorgestellten Krypto Pre-Sales. Der Vorteil liegt vor allem in den geringeren Summen, die für das Investment aufgebracht werden müssen. Extra-Tipp: Love Hate Inu, Online-Abstimmungstool auf Basis der Blockchain, ebenfalls derzeit im Vorverkauf günstig erhältlich.

