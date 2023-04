Web3 Freelancer-Plattform DeeLance trendet auf Twitter in Indien – Jetzt rechtzeitig einsteigen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Samstag, 8. April 2023 – Der Web3-Rekrutierungsmarktplatz DeeLance gewinnt massiv an Zugkraft für seine Mission, die Branche umzukrempeln, da er in den sozialen Medien im Trend liegt.

Die dezentralisierte Plattform DeeLance, die erst letzte Woche ihren Vorverkauf gestartet hat, ist auf Twitter in Indien zum Trend geworden. Der Hashtag #DeeLanceCoin war auf Platz 3 auf Twitter in einem Land mit 1,4 Milliarden Menschen. Indiens schnell wachsende Wirtschaft und die junge, aufstrebende Mittelschicht machen es zu einem idealen Markt für Gig-Economy-Plattformen wie Deelance.

Deelance könnte zum Hit auf dem indischen Arbeitsmarkt werden

Mit Hunderttausenden von Hochschulabsolventen, die jedes Jahr auf den Arbeitsmarkt strömen, herrscht auf dem indischen Stellenmarkt ein starker Wettbewerb. Web3-Rekrutierungsmarktplätze wie Deelance, die niedrigere Gebühren sowie vertrauenswürdigere und effizientere Möglichkeiten bieten, die richtigen Mitarbeiter zu finden und einzustellen, werden sich in einem Land wie Indien ziemlich sicher durchsetzen.

Schon jetzt hat das Fundraising für den Marktplatz, der auch Metaverse- und NFT-Technologie zum Betrieb des Ökosystems nutzen wird, in kürzester Zeit 62.000 Dollar eingebracht. Laut IBISWorld hat die Personalvermittlungsbranche weltweit einen Umsatzwert von 761 Milliarden Dollar, so dass DeeLance auf eine riesige Geschäftsmöglichkeit abzielt.

DeeLance wird sich einen Teil dieses Wertes sichern, indem es die Blockchain nutzt, um die Personalbeschaffung sicherer und effizienter zu machen. Die richtige Person für eine Stelle zu finden, ist nach wie vor das größte Problem für die meisten Arbeitgeber und Unternehmen.

Kaufen Sie $DLANCE zum niedrigsten Preis für 40% Gewinnpotenzial, bevor der Coin überhaupt gelistet wird

Der native Token der Plattform, $DLANCE, läuft auf der Ethereum-Blockchain und wird derzeit in Phase 1 des dreistufigen Vorverkaufs zu einem Preis von 0,025 $ angeboten. Interessierte Anleger können $DLANCE mit Ethereum (ETH), Tether (USDT) oder mit einer Karte über das Transak-Zahlungsnetzwerk kaufen.

Die erste Stufe des Vorverkaufs von DeeLance endet in 7 Tagen. Zu diesem Zeitpunkt wird der Tokenpreis in Stufe 2 auf $0,027 und in Stufe 3 auf $0,029 steigen Diejenigen Käufer, die zum niedrigsten Preis einsteigen, erhalten also einen Rabatt von 40 % auf den Börsenlistenpreis von 0,037 $.

Kryptoanalysten betrachten das DeeLance-Projekt bereits als den nächsten Krypto-Kandidaten, der in die Luft gehen könnte, wenn der $DLANCE-Coin den Handel aufnimmt. Das Gesamtangebot an $DLANCE-Tokens beträgt 1 Milliarde (1.000.000.000), von denen bis zu 30 % (300 Millionen) an die Öffentlichkeit verkauft werden.

Wie NFTs Eigentumsrechte und Seelenfrieden für Personalvermittler ermöglichen

Der Wert von $DLANCE ergibt sich aus seiner Nützlichkeit als einzige Währung, die zum Kauf von Grundstücken im DeeLance-Metaverse und für Transaktionen auf dem NFT-Marktplatz verwendet werden kann. Sie wird auch für die Anmietung von Büroräumen, die Bezahlung von Anzeigen und anderen Dienstleistungen und Funktionen verwendet, die mit der Entwicklung des Ökosystems hinzukommen.

Das Eigentum an digitaler Arbeit wird in einem digitalen NFT-Token verkörpert, so dass der Personalvermittler und die Auftraggeber sicher sein können, dass sie sich das Eigentum an der Arbeit, für die sie bezahlt haben, gesichert haben. DeeLance ist die einzige Personalvermittlungsplattform, die NFTs und das Metaverse von Grund auf in ihren Betrieb einbezieht und nicht nur als Spielerei im Nachhinein betrachtet. Die Arbeit eines Freiberuflers kann sicher als NFT im System gespeichert werden, wodurch das Eigentum des Erstellers bis zur Lieferung und Begleichung der fälligen Zahlungen bestätigt wird.

3 weitere Dinge, die DeeLance zu einem Gewinner machen: Smart Contracts, sicheres Treuhandsystem und niedrige Gebühren von 2%

Die gesamte Geschäftslogik der Transaktionen ist in Smart Contracts eingebettet, wodurch die Notwendigkeit einer vertrauenswürdigen dritten Partei und die damit oft verbundenen Gebühren und Zeitverluste entfallen In der Zwischenzeit hat der Verkäufer die Gewissheit, dass seine Arbeit ihm gehört, bis die Zahlung aus dem Treuhandkonto freigegeben wird.

Die Kundengebühr von DeeLance beträgt nur 2 % und ist damit die niedrigste in der Branche, während die Gebühr für Freelancer von 10 % im Vergleich zur Konkurrenz ebenfalls günstig ist Darüber hinaus gibt es im Gegensatz zu den bestehenden Plattformen wie Freelancer, Upwork oder Fiverr keine Auszahlungsgebühren oder Verzögerungen aufgrund von Währungsumrechnungen – Zahlungen mit Kryptowährungen erfolgen sofort.

Zu den weiteren Wettbewerbsvorteilen gehören keine Begrenzung der Aufgabengröße, ein skalierbares Streitbeilegungssystem, ein supereffizientes Treuhandsystem, das Eigentum an Inhalten und verbesserte Funktionen zur Personalbeschaffung. Investoren sollten also keine Zeit verlieren, um in den DeeLance-Vorverkauf einzusteigen und damit vielleicht in einen der Coins mit dem höchsten Gewinnpotenzial in diesem Jahr zu investieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.