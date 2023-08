Web3 News: Singapur investiert massiv, neue Kryptowährung löst das größte Web3-Problem

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Web3 repräsentiert das nächste Internetzeitalter, das auf dezentralen Protokollen und Technologien basiert. Es verspricht eine Internetlandschaft, in der Benutzer die Kontrolle über ihre Daten haben und direkt an der Wertschöpfung teilhaben. Durch die Beseitigung von Mittelsmännern können Anwendungen transparenter, sicherer und nutzerzentrierter gestaltet werden, wodurch das Potenzial für eine demokratischere digitale Zukunft entsteht. Nach dem Internet ist also vor dem Web3, wenn es nach den Befürwortern geht.

Dieses Potenzial erkennen nicht nur immer mehr Unternehmen wie Nike, Adidas, Starbucks oder Meta, sondern eben auch ganze Staaten. So investiert Singapur – genauer die Monetary Authority of Singapore (MAS) – nun 112 Millionen $ in eine technologische Weiterentwicklung des Finanzwesens, auch und gerade in Web3-Technologie.

(1/6) Monetary Authority of Singapore (@MAS_sg) has commited S$112M to support fintech solutions like Web3.



This could have massive implications for crypto in Singapore, and the industry as a whole.



Some quick thoughts. https://t.co/fRdM9lU9Sd — Mark (@MRRydon) August 8, 2023

Singapur zeigt sich offen für das Web3: Krypto-Adoption ausbaufähig

Singapur wird oft als fortschrittliche Nation in Bezug auf Technologie, Finanzen und Wirtschaft betrachtet. Das Land hat eine proaktive Haltung gegenüber Innovationen und hat sich als globaler Finanzhub etabliert. Trotz dieser Fortschrittlichkeit hat Singapur in Bezug auf die Krypto-Adoption noch Raum für Verbesserungen. Während die Regierung Kryptowährungen und Blockchain-Technologie grundsätzlich anerkennt, sind die Richtlinien und Vorschriften in einigen Bereichen noch nicht vollständig ausgereift.

Dennoch lässt sich schon historisch eine Affinität und grundsätzliche Offenheit gegenüber modernen Technologien erkennen. Auch und gerade in Abgrenzung zum Reich der Mitte dürfte sich Singapur gegenüber Kryptos öffnen – das Web3 scheint hier besonders attraktiv.

Mit der neuen Initiative dürfte Singapur seiner führenden Rolle gerecht werden. So sollen das Web3, Künstliche Intelligenz oder Corporate-Venture-Capital-Einrichtungen gefördert werden. Auch Regulierungstechnologie (RegTech) und ESG sind Themen, die Singapur offensiv angeht.

Das größte Web3-Problem

Das Konzept des Web3 birgt enormes Potenzial für eine dezentralisierte und benutzerzentrierte digitale Zukunft. Doch trotz seiner Vorteile steht das Web3 eben auch vor dem signifikanten Problem der schleppenden Adoption. Ein Hauptgrund dafür ist die schwierige Zugänglichkeit. Für viele Nutzer sind die Technologien und Konzepte hinter Web3, wie Blockchain, Smart Contracts und Kryptowährungen, neu und komplex. Die Notwendigkeit, Wallets zu erstellen, private Schlüssel sicher aufzubewahren und die Dynamik von Gasgebühren zu verstehen, kann abschreckend wirken. Manch ein anfänglicher Enthusiast wendet sich schon bald verzweifelt ab. Hinzu kommt, dass viele Web3-Anwendungen (noch) nicht so intuitiv und benutzerfreundlich sind wie ihre Web2-Pendants. Diese Hürden in der Benutzererfahrung verlangsamen die breite Akzeptanz von Web3.

Launchpad XYZ hat die Lösung

Das neue Krypto-Projekt Launchpad XYZ beschreibt im Whitepaper genau dieses Problem und möchte die Selektivität des Web3 verändern. Denn bis dato braucht es ein hohes Level an technischen Fähigkeiten, um wirklich mit anderen Web3-Enthusiasten zu konkurrieren. Mit der eigenen Plattform möchte Launchpad zur „Heimat des Web3“ werden. Dabei setzt man auf ein kuratiertes Portal, das einfachen Zugang zu den besten Projekten im Blockchain-Space bietet. Besonders innovativ stellt sich jedoch der „Everything in one place“-Ansatz dar. Denn das Team hinter Launchpad XYZ hat keine Lust mehr auf die fragmentarische Struktur im Marktsegment, sondern möchte zur vollumfänglichen Ressource für Web3-Natives werden.

Dabei könnte Launchpad XYZ eine stetig steigende Nachfrage kreieren, da eben die Nutzer aus unterschiedlichen Segmenten und Richtungen stammen können. So umfasst das Angebot von Launchpad XYZ in Zukunft NFTs, fraktionalisierte Assets, Web3-Presales, Metaverse-Erfahrungen, NFT-Handel, Trading-Terminal, AI-Suche, Web3-Wallet oder P2E-Gaming-Hub.

Bis dato konnte der Presale rund 1,25 Millionen $ einsammeln. Der LPX Token kostet aktuell 0,0445 $, sodass noch vor dem ICO Buchgewinne möglich sind. Zugleich wird LPX als nativer Utility Token einen vielfältigen Nutzen im Ökosystem erhalten. Wer sich am LPX Staking beteiligt, bekommt rabattierte Gebühren, einen garantierten Zugang zu Presales und viele weitere Vorteile.

