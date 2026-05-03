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03.05.2026 17:00:15
Weekend Round-Up: Crypto Controversies, Bitcoin Reserves And Market Predictions
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,172
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-0,0017
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-0,14
|Japanischer Yen
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184,17
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0,3900
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0,21
|Britische Pfund
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0,8636
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0,0010
|
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0,12
|Schweizer Franken
|
0,9165
|
0,0003
|
|
0,03
|Hongkong-Dollar
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9,1823
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-0,0063
|
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-0,07