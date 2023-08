Welche Kryptowährung könnte explodieren? Fünf potenzielle 10x Coins in 2023

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt zeigte sich zuletzt relativ unbeständig. Ein Flash-Crash kostete vielen Coins Performance. Aktuell sehen wir eine konsolidierende Seitwärtsbewegung, die Unentschlossenheit im Markt indiziert. Der Kampf zwischen Bullen und Bären dürfte auch in den nächsten Wochen weitergehen. Mit wichtigen US-Arbeitsmarktdaten könnte bereits die kommende Woche zahlreiche Impulse bereithalten. Dennoch wollen wir in diesem Beitrag – wohl wissend, dass weit überdurchschnittliche Renditen immer Risiken bergen – den Blick auf fünf Coins werfen, die 10x Potenzial bieten könnten.

Sonik Coin (SONIK)

„Sonik is a speedy lil’ bastard. Pro’lly a hedgehog? A speshul boi, obsessed with becoming the Fastest 0-100M MC meme coin. STAKE-2-SPEED your Sonik tokens with impressive APY% to earn, while providing Sonik enough BOOST to reach the MOON!“

Im Jahr 2023 bleibt das Segment der Meme-Coins weiterhin für viele Marktteilnehmer faszinierend. SONIK könnte sich als neuer Anwärter herausstellen, wie die hohe Nachfrage in den ersten Tagen des Vorverkaufs zeigt, in denen bereits fast 600.000 Dollar investiert wurden. SONIK präsentiert sich selbst als “der am schnellsten wachsende Meme-Coin mit einer Ziel-Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar”. Inspiriert wird der Meme-Coin von der berühmten Gaming-Figur “Sonic the Hedgehog”, die vor allem für ihre hohe Geschwindigkeit bekannt ist. Mit attraktiven Features wie Staking, einer durchdachten Tokenomics, ausreichender Liquidität und einem bevorstehenden DEX-Start in weniger als zehn Tagen, könnte SONIK im August 2023 noch einen Blick wert sein.

Launchpad XYZ (LPX)

Das Web3 hat das Potenzial, das Internet zu revolutionieren, indem es eine dezentralisierte, benutzerzentrierte Plattform schafft. Diese Innovation ermöglicht mehr Transparenz, Sicherheit und die Verfügungsgewalt über die Daten für den Einzelnen. Zudem fördert das Web3 auch Innovationen in Bereichen wie DeFi, NFTs und dezentralen Anwendungen, die das traditionelle Internet-Modell offensiv herausfordern.

Für diejenigen, die nach der nächsten Kryptowährung mit dem Potenzial für eine 10-fache Rendite im Web3 suchen, könnte der Vorverkauf von Launchpad XYZ interessant sein. Die Plattform bietet einen Anreiz von 20 % Bonus für Früh-Investoren. Launchpad XYZ zeichnet sich durch ein breites Spektrum an Funktionen aus, die zusammen einen einzigartigen Mehrwert bieten sollen. Der Einstieg in die Plattform wird durch den KI-Chatbot Apollo erleichtert, der Nutzern hilft, einen auf ihrem Risikoprofil basierenden Handelsansatz zu entwickeln. Als umfassende Web3-Plattform stellt Launchpad XYZ eine Vielzahl von intelligenten Handelstools zur Verfügung und könnte nicht nur selbst ein 10x Coin werden, sondern auch bei der Suche nach Investitionen unterstützen.

Render Token (RNDR)

Das Render Network ist eine dezentralisierte Plattform, die GPU-Ressourcen für Rendering-Aufgaben bereitstellt. Durch die Nutzung eines verteilten Netzwerks können Künstler und Entwickler komplexe Rendering-Aufgaben effizienter und kostengünstiger ausführen. Das Potenzial von dezentralem GPU-Rendering liegt in der Skalierbarkeit und demokratisch fairen Zugänglichkeit. Dies ermöglicht nicht nur eine schnellere Verarbeitung von hochkomplexen Grafiken und Animationen, sondern demokratisiert auch den Zugang zu High-End-Rendering-Ressourcen.

Ob Apple-Kooperation, technologische Weiterentwicklung oder Wachstum im Ökosystem – RNDR war im Jahr 2023 schon einer der Hot-Coins, obgleich es zuletzt massive Gewinnmitnahmen gab. Mit einer Marktkapitalisierung von 523 Millionen $ scheint 10x Potenzial im gigantischen Zielmarkt zweifelsfrei möglich. Zugleich könnte sich hier technisch eine spannende Situation ergeben, da das 61,8 Fib Retracements als Support für einen möglichen Einstieg dient.

yPredict (YPRED)

Die Künstliche Intelligenz besitzt ein enormes Potenzial und dürfte noch diverse Hypes am Markt generieren. Denn KI kann bahnbrechende Veränderungen in zahlreichen Sektoren bewirken, wie der Erfolg von ChatGPT eindrucksvoll demonstriert. yPredict.ai ist ein fortschrittliches Netzwerk, das KI-Experten mit aktiven Händlern verbindet. Die Plattform stellt hochentwickelte Analysewerkzeuge und Marktprognosen zur Verfügung, die Vorteile für Einzelhändler schaffen sollen.

Im öffentlichen Vorverkauf hat yPredict bereits 80 % der 100 Millionen YPRED-Token angeboten und dabei mehr als 3,6 Millionen Dollar eingenommen. Token-Inhaber können durch das Staking attraktive Prämien von bis zu 45 % erhalten. Frühe Investoren profitieren zudem von besonderen Vorteilen, darunter uneingeschränkter Zugang zu den yPredict-Features.

dYdX (DYDX)

dYdX ist eine dezentralisierte Handelsplattform, die es Benutzern ermöglicht, fortschrittliche Finanzprodukte, einschließlich Spotmärkten, Margin-Handel und sogar Perpetual Contracts zu handeln. dYdX nutzt Smart Contracts auf der Ethereum-Blockchain, um die Transparenz und Sicherheit der Transaktionen zu gewährleisten. Einer der Hauptvorteile von dYdX ist die Möglichkeit, komplexe Finanztransaktionen in einer vertrauenswürdigen und dezentralisierten Umgebung durchzuführen. Dadurch bietet dYdX eine Alternative zu traditionellen, zentralisierten Finanzsystemen und Handelsplattformen.

In den letzten sieben Tagen stieg DYDX um rund 8 %. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell rund 331 Millionen $. Die vielfältigen Möglichkeiten, die die dezentrale Exchange für Krypto-Derivate bietet, könnte bei fortschreitender Adoption vermehrt genutzt werden und den nativen Token-Preis antreiben.