Werden jetzt die Bitcoins knapp? Kurz vor Halving sind schon 93 % BTC im Umlauf.

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die künstliche Knappheit begrenzt das Angebot für Produkte von Händlern oder Hersteller. Damit wird das Angebot bewusst unter der Nachfrage gehalten. Im klassischen Online-Handel ist das beispielsweise bei einer limitierten Auflage oder einem nur saisonal verfügbaren Produkte der Fall.

Wird ein Vermögenswert knapp und bleibt die Nachfrage gleichzeitig hoch, dann führt das unweigerlich zu höheren Preisen. Und die führen häufig zu kurzfristigen Kaufentscheidungen oder dem bekannten FOMO Phänomen.

Krypto-Händlern wissen, die Verknappung von Bitcoin nimmt mit dem nächsten Bitcoin Halving weiter zu. Es sind schon 93 % aller möglichen Bitcoin im Umlauf und mit der nächsten Halbierung der Block Rewards für die Bitcoin Miner wird die erfolgreichste Kryptowährung noch knapper.

Im Alltag begegnet uns die Verknappung von Ressourcen ebenfalls, dann spricht man von Inflation. Preise für Waren und Ressourcen steigen, während einer der Gründe für das steigende Preisniveau die Verknappung von Gütern aufgrund von Lieferengpässen ist.

Werden die Bitcoin knapp?

In den vergangenen 30 Tagen ist der Bitcoin Preis rund 25 Prozent gestiegen. Das weltweite Suchinteresse nach der Wortkombination „Bitcoin kaufen“ stieg um 110 %. Das liegt einerseits am anstehenden Bitcoin Halving, das für März oder April nächsten Jahres vorgesehen ist und andererseits an der möglichen Genehmigung von Spot-Bitcoin-ETFs in den USA.

Heute kostet 1 Bitcoin rund 32.110 Euro und liegt damit 25 % über dem Preis vor einem Monat. Auf das Jahr bezogen konnte sich der Preis für 1 Bitcoin um über 70 % steigern. Experten sehen in der zunehmenden Verknappung von Bitcoins Gründe für den aktuellen Anstieg, denn viele Anleger wollen sich vor dem Bitcoin Halving noch mit ausreichend BTC eindecken.

Kein Wunder, gehen doch die Prognosen bis auf 1 Million USD pro BTC. Auch ChatGPT sieht das Bitcoin Halving als einen der möglichen Gründe für einen anstehenden Bullenrun und prognostiziert ein mögliches Kursfeuerwerk für Anleger.

Von Anfang an wurde der Gesamtbestand von Bitcoins durch den Entwickler Satoshi Nakamoto auf 21 Millionen begrenzt (genauer gesagt sind es 20.999.999,97690000 Bitcoins. Alle 210.000 Blöcke findet ein Bitcoin Halving statt, und zwar so lange, bis alle Bitcoins geschürft wurden.

Das wird voraussichtlich um das Jahr 2140 sein. Genau kann man das nicht vorhersagen, da mit steigender Trading-Aktivität folglich auch die Anzahl der Transaktionen steigt und damit die Geschwindigkeit von validierten Blöcken.

Sind alle Bitcoins geschürft, wird es keine neuen Münzen gegen. Die Miner im Bitcoin Netzwerk erhalten dann nur noch Belohnungen für das Validierung und Bestätigen von Transaktionen. Sie produzieren aber keine neuen Bitcoins mehr. Die Bitcoins werden schon heute mit jedem neuen Trader, der Coins in das Wallet legt, immer knapper. Und das Bitcoin Halving verschärft jedes Mal die Verknappung zusätzlich.

Wie viele Bitcoins sind schon getradet?

Laut dem User Wicked auf X, ehemals Twitter, sind offiziell 93 % der Bitcoins bereits im Umlauf. Das bedeute, nur noch 7 % von knapp 21 Millionen Bitcoins stehen dem öffentlichen Handel überhaupt zur Verfügung.

Die Animation zeigt sehr schön den kausalen Zusammenhang zwischen knappem Angebot und steigendem Preis. Kein Wunder, dass Bitcoin kaufen derzeit ein häufiger Begriff in den Suchmaschinen ist.

Anleger kaufen mehr Bitcoin wegen Halving

Durch die mediale Aufmerksamkeit, die das Bitcoin Halving und derzeit recht hohe Bitcoin Preis erreichen, sind immer mehr Menschen am Krypto-Trading interessiert. Das merken auch die Entwickler von neuen Coins mit Zukunft, die 2023 explodieren könnten.

Kryptowährung Bitcoin Minetrix Kürzel $BTCMTX Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 4 Milliarden Start 26.09.2023 Preis ab 0,0113 $ Kategorie Bitcoin-Mining Tokenburn regelmäßig Staking Stake-to-Mine Für Smartphones optimiert Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX/CEX Mindestbetrag 10 $ Strategie Langfristig Konzept Mining-Pool

Allen voran profitiert Bitcoin Minetrix vom steigenden BTC-Preis und der mit Spannung erwarteten Entscheidung der US-Wertpapierbehörde über die Spot-getradeten Bitcoin-ETFs.

Der laufenden Vorverkauf nimmt jeden Tag Kurs auf das nächste Etappenziel und erreicht die gesteckten Ziele mit Leichtigkeit. Als Mining Coin ohne Anschaffungskosten für Hard- oder Software richtet sich Bitcoin Minetrix vor allem an Anfänger und Kleinanleger. Mit bereits 10 $ können Sie ins Bitcoin Mining einsteigen und noch vor der nächsten Halbierung der Block Rewards anteilige Belohnungen erhalten.

Alles, was Sie dafür tun müssen ist,

den nativen Utility-Token $BTCMTX im Pre-Sales einkaufen Bitcoin Minetrix Token direkt im Staking-Vertrag sperren am Ende des Vorverkaufs §$BTCMTX in Mining Credits tauschen die eingesetzten $BTCMTX im Tokenburn vernichten Zugang zum Cloud-Miner erhalten und dort am Bitcoin Mining teilnehmen anteilige Mining-Rewards erhalten und direkt übers Wallet auszahlen lassen

Merkmal Bitcoin Minetrix Traditionelles Cloud-Mining Einstiegskosten Gering Hoch Wo kaufen Im Pre-Sales verfügbar Beim Anbieter Mindestbeträge ab 10 $ JETZT TRADEN hohe Beiträge Feste Laufzeit ohne Laufzeit mit festen Laufzeiten Abheben Einfaches kompliziert Art Mining-Coin Geschäftsmodell Infrastruktur Dezentralisiert Zentralisiert Einzahlung in Bar Nicht notwendig Notwendig Rückerstattungen Möglich Nicht möglich Verpflichtungen keine Langfristige Komplizierte Verträge ohne Verträge Mit Verträgen Staking-Optionen verfügbar nicht verfügbar Mining-Credits erhältlich nicht erhältlich

Gegenüber dem traditionellen Cloud-Mining erhalten Anleger bei Bitcoin Minetrix zahlreiche Vorzüge, wie die obere Tabelle zeigt. Der Mining-Coin Bitcoin Minetrix braucht keine langen Vertragslaufzeiten oder komplizierte Abhebungsvorgänge. Ein einfacher Trade reicht, um am lukrativen Bitcoin Mining teilzunehmen.

Fazit: Die Verknappung von Bitcoin ist eine spannende Sache und folgt der Prozess dem herkömmlichen Ablauf von Angebot und Nachfrage, dann kann der Preis für einen BTC nur den Weg nach oben kennen. Das anstehende Bitcoin Halving und die offenen Fragen über die SEC-Entscheidung befeuern zusätzlich den Bitcoin Preis.

Der Mining Coin Bitcoin Minetrix kann derzeit aus dem Vollen schöpfen, profitiert er doch unmittelbar von der steigenden medialen Aufmerksamkeit für das Traden mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Anleger können den nativen Utility-Token mit Fiat, ETH oder USDT kaufen und direkt im Protokoll sperren. Das bringt Staking-Rewards vom ersten Tag an, und zwar zusätzlich zu den Mining-Rewards, die Sie anteilig bei den Cloud-Minern erhalten.

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin sowie Content Creator tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger Webseite: https://blockchain-technologie.digital/ Facebook Gruppe: https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/ Twitter: https://twitter.com/Block_Chica