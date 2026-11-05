|Nach US-Midterms
|
05.11.2026 21:20:08
Weshalb der Euro seine Vortagsgewinne zum US-Dollar weitgehend wieder abgibt
Der Euro hatte am Mittwoch von der Niederlage der Republikaner bei den Parlamentswahlen in den USA profitiert. Am Donnerstag gab er einen kleinen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab. Industriedaten aus Deutschland bewegten den Markt kaum. Die Betriebe hatten im September mehr Aufträge verzeichnet und damit den schwachen Vormonat teilweise ausgeglichen. Experten hatten diese Entwicklung aber in etwa erwartet.
Analyst Marc Schattenberg von der Deutschen Bank sprach von einem "Lichtblick für das Verarbeitende Gewerbe". Besonders erfreulich sei der Anstieg der Bestellungen in der Automobilindustrie. Schattenberg verwies auf das bereits vorhandene Auftragspolster in vielen Industriezweigen. Damit dürfte "das Fundament für eine baldige Erholung im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt gelegt sein".
Die Zinserhöhung der britischen Notenbank stützte das Pfund nicht. Die Bank of England hatte ihren Leitzins wie von Volkswirten erwartet um 0,25 Prozentpunkte auf 4,00 Prozent angehoben. Das künftige Vorgehen machte die Notenbank auch vom weiteren Verlauf des Iran-Kriegs abhängig. "Die heutige Erhöhung sollte nicht als die erste in einer unvermeidlich langen Reihe von Erhöhungen angesehen werden", sagte Notenbankchef Andrew Bailey. "Aber solange der Konflikt im Nahen Osten nicht gelöst ist, scheint sie auch nicht die letzte Erhöhung zu sein."
/jsl/he
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,114
|
-0,0080
|
|
-0,71
|Japanischer Yen
|
176,545
|
-0,3650
|
|
-0,21
|Britische Pfund
|
0,8345
|
0,0003
|
|
0,03
|Schweizer Franken
|
0,9135
|
-0,0023
|
|
-0,25
|Hongkong-Dollar
|
8,734
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.