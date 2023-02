Weshalb der Euro steigt - Pfund profitiert von Nordirland-Einigung

Der Euro ist am Montag über 1,06 US-Dollar gestiegen.

Am Nachmittag notierte der Kurs der Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0603 Dollar. Am Morgen war der Euro zunächst noch bis auf 1,0533 Dollar gefallen. Dies war der niedrigste Stand seit Anfang Januar gewesen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0554 (Freitag: 1,0570) Dollar fest. Der US-Dollar kostete damit 0,9475 (0,9461) Euro.

Eher enttäuschend ausgefallene US-Konjunkturdaten belasteten den Dollar. Die Aufträge für langlebige Güter sind im Januar deutlicher gefallen als erwartet. Zudem wurde der kräftige Zuwachs im Vormonat nach unten revidiert. Allerdings hat zu Jahresbeginn vor allem der Transportsektor belastet, der als schwankungsanfällig gilt.

Unterstützung erhielt der Euro von den weiter steigenden Kapitalmarktzinsen. In Deutschland legte die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,59 Prozent zu und erreichte damit den höchsten Stand seit 2011. Ausschlaggebend sind Erwartungen weiterer Zinsanhebungen durch die EZB. Allerdings bestehen ähnliche Erwartungen auch für die US-Notenbank Fed, was die Kursgewinne des Euro gegenüber dem Dollar begrenzt.

Das Pfund legte zum Euro und zum Dollar zu. Im jahrelangen Streit über die Brexit-Regeln für Nordirland haben Großbritannien und die EU eine Einigung erzielt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus EU-Kreisen. Das britische Pfund legte daraufhin zum Euro und zum Dollar merklich zu. Der Streit hatte die Beziehungen zwischen London und Brüssel erheblich belastet. Mit Spannung wird nun erwartet, ob Premierminister Rishi Sunak für die Vereinbarung auch Unterstützung von Brexit-Hardlinern seiner Konservativen Partei und der nordirischen Protestantenpartei DUP findet.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88073 (0,88245) britische Pfund, 143,88 (143,55) japanische Yen und 0,9929 (0,9898) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1816 Dollar gehandelt. Das sind etwa sechs Dollar mehr als am Freitag.

