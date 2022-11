Weshalb Euro schwächer in neue Handelswoche startet

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0355 US-Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent tiefer als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0375 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter verwiesen auf eine Dollar-Stärke, die den Kurs des Euro belastet hat. Der Dollar konnte am Morgen zu fast allen anderen wichtigen Währungen zulegen. Zum Wochenauftakt setzten Anleger verstärkt auf sichere Anlagen wie den US-Dollar. Hintergrund sind Sorgen über die weitere Entwicklung in China.

In den vergangenen Tagen ist es in China zu den größten Demonstrationen seit Jahrzehnten gekommen. Die Demonstrationen vom Wochenende dauerten in vielen Städten bis in die Nacht zum Montag an. Der Unmut im Volk richtet sich gegen die strikten Maßnahmen der chinesischen Null-Covid-Politik wie wiederholte Lockdowns, Massentests und Zwangsquarantäne.

Konjunkturdaten dürften zum Wochenauftakt hingegen kaum für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen. Im Tagesverlauf werden nur wenige wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)