Devisen im Blick 07.04.2026 08:14:39

Weshalb sich der Euro zum Dollar kaum verändert

Weshalb sich der Euro zum Dollar kaum verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel über der Marke von 1,15 US-Dollar gehalten.

Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung Euro 1,1533 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Vor dem Ablauf eines weiteren Ultimatums von US-Präsident Donald Trump im Iran-Krieg bleibt Vorsicht an den Märkten Trumpf.

Für Trump steht die Freigabe der Meeresenge derzeit im Fokus des Iran-Kriegs. Die Straße von Hormus ist insbesondere für Öl und Flüssiggas ein wichtiger Transportweg. Trump stellte dem Iran erneut ein Ultimatum. Vor dem Ablauf am Mittwoch um 2.00 Uhr zeichnet sich keine Einigung ab. Trump bekräftigte seine Warnung vor einer "völligen Zerstörung" aller iranischen Kraftwerke und Brücken, falls Teheran nicht die Straße von Hormus öffnet. Ein Sprecher der iranischen Militärführung reagierte mit Spott auf die Drohung.

/jha/nas

NEW YORK (dpa-AFX)

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