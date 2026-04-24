24.04.2026 11:53:00

What Happens to Bitcoin If This Fintech Stock's Recent Innovation Really Takes Off?

With a trailing 10-year return of more than 16,000% (as of April 20), it's clear that Bitcoin (CRYPTO: BTC) has been a tremendous financial instrument for those seeking capital appreciation. But this top cryptocurrency might have just entered a new phase in its life cycle.That's because Block, a leading fintech enterprise, just introduced an innovative feature that might find notable adoption, which can propel the digital asset. What happens to Bitcoin in this bullish scenario?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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