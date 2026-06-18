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18.06.2026 17:28:51
Which Cryptocurrency Fund is the better Bet? Fidelity Bitcoin Fund or iShares Ethereum ETF
Digital asset trusts provide direct access to the spot prices of the two largest cryptocurrencies. The choice between iShares Ethereum Trust ETF (NASDAQ:ETHA) and Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (NYSEMKT:FBTC)depends on whether an investor seeks exposure to Ether or Bitcoin at the same price. While ETHA tracks Ether, FBTC tracks Bitcoin. Both funds arrived in 2024, offering a way to hold these volatile assets within standard brokerage accounts without using a cryptocurrency exchange.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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