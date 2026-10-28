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28.10.2026 20:29:28
Why Can't Bitcoin Break $80,000? Kevin O'Leary Points To Two Reasons
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Hongkong-Dollar
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