15.12.2025 14:06:00
Why gold and bitcoin are uninvestible to this Wall Street legend
Howard Marks has been writing investment memos for 35 years — and the one thing you’ll never read is him making the case for gold or bitcoin.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
1,1754
0,0014
0,12
|Japanischer Yen
182,1275
-0,7625
-0,42
|Britische Pfund
0,8777
0,0001
0,01
|Schweizer Franken
0,9349
0,0005
0,06
|Hongkong-Dollar
9,1468
0,0088
0,10
