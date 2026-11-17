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17.11.2026 19:45:07
Why Is Bitcoin Trading Like a Tech Stock When It Should Be 'Digital Gold'?
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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174,7325
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