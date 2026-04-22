22.04.2026 09:36:00

Why these strategists say 45% of portfolios should be invested in gold, metals and bitcoin

Positive expectations from the Trump-Xi summit in Beijing mid-May may serve to underpin toppy equity markets in the near-termWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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