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22.04.2026 09:36:00
Why these strategists say 45% of portfolios should be invested in gold, metals and bitcoin
Positive expectations from the Trump-Xi summit in Beijing mid-May may serve to underpin toppy equity markets in the near-termWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1753
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0,0012
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0,10
|Japanischer Yen
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187,158
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-0,0320
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-0,02
|Britische Pfund
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0,8692
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-0,0004
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-0,05
|Schweizer Franken
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0,9176
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0,0006
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0,07
|Hongkong-Dollar
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9,2031
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0,0093
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0,10