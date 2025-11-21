|
21.11.2025 21:41:00
Why trouble for the biggest foreign buyer of U.S. debt could ripple through America’s bond market
Developments in Japan are creating a risk that investors in the U.S. Treasury market may one day pull the rug out by keeping more of their savings at home.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1515
|
-0,0015
|
|
-0,13
|Japanischer Yen
|
180,0674
|
-1,4526
|
|
-0,80
|Britische Pfund
|
0,8792
|
-0,0026
|
|
-0,29
|Schweizer Franken
|
0,9309
|
0,0019
|
|
0,20
|Hongkong-Dollar
|
8,9625
|
-0,0129
|
|
-0,14
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnete Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.