Wie funktioniert das Krypto ⚖️ Hebel Trading 📊? Ist Leverage riskant? Für Anfänger geeignet?

Je höher der Hebel ist, desto kleiner ist das Kapital, das Anleger als Sicherheitsleistung (Margin) zum Investieren in einen CFD in ihrem Kundenkonto bereithalten müssen. Hebel rauf, Eigenkapital runter: Was so simpel klingt, ist von der Methodik auch ganz einfach. Doch was eigentlich dahinter steckt und wie riskant solche Geschäfte sind, das ist den meisten Anlegern nicht klar.

In Deutschland sind Hebelgeschäfte legal, aber der maximale Hebelsatz begrenzt

Verboten ist die Nachschusspflicht bei CFD für Kleinanleger, und zwar seit 2017

Hebelprodukte, auch Leverage genannt, sind nur für erfahrene Anleger geeignet

Mit dem Hebel erhöht der Anleger seinen Profit bei gleichem Kapitaleinsatz

CFDs ermöglichen durch Hebelwirkung das Spekulieren auf Kredit

Hebelwirkung einfach erklärt

Finanzexperten sprechen beim Hebel vom Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital, oder dem Verschuldungsgrad. Sind die Schulden, die beim Investieren in einen Vermögenswert eingesetzt werden, höher als das Eigenkapital, dann ist dieses Asset stark gehebelt, auch als highly leveraged bezeichnet.

Von Erfolg beim Hebeln geht man aus, wenn des dem Investor gelingt, eine höhere Rendite zu erzielen, als die Zinsen für die Schuldenaufnahme betragen. Das Risiko liegt allerdings darin, dass der Anleger die aufgenommenen Schulden nicht zurückzahlen kann.

https://www.businessinsider.com

Warum ist das Hebel Trading so riskant?

Der Hebel wirkt selbstverständlich in beide Richtungen, sodass Anleger nicht nur höhere Gewinne realisieren, sondern auch massive Verluste erleiden können. Aus diesem Grund ist der maximale Heben gesetzlich reguliert und auf ein Maximum begrenzt. Das gilt für alle Broker in der EU. Das Hebel ist deshalb so riskant, weil sich das Verlustrisiko des Anlegers nicht auf seinen ursprünglichen Kapitaleinsatz begrenzt, sondern sein gesamten Vermögen erfassen kann.

https://www.bwl-lexikon.de

Die maximale Höhe des möglichen Verlustes lässt sich bei CFDs nicht im Vorhinein bestimmen und ist nach oben theoretisch unbegrenzt. Selbst innerhalb eines kurzen Zeitraum ist es möglich, Verluste zu generieren, die erheblich größer als die Einlage sind.

Grund sind dafür die Marktfluktuationen, auch häufig als Volatilität bezeichnet. Die Kursbewegungen haben unterschiedliche Auswirkungen, diese sind abhängig von der Größe des Investments, dem Hebel und der Höhe der Margineinsätze.

Anders sieht das beim klassischen Investment aus, bei dem das Kontoguthaben als Einlage ins Risiko geht. Darüber hinaus kann der Anleger jedoch bei konventionellen Anlageformen keinen Verlust erleiden. Ein weiteres Risiko für Hebelprodukte ergibt sich aus der fehlenden Standardisierung von Kosten und Gebühren, die für den Handel mit CFDs anfallen können. Der Markt gilt allgemein als intransparent und CFDs als sehr komplexe Vermögenswerte bzw. Methoden.

Welche Kosten können bei Hebelprodukten entstehen?

Hebelprodukte finden sich in der Regel meist bei CFDs und im Forex, dem Währungshandel. CFDs sind Verträge, die rechtlich gesehen als Schuldverschreibungen gelten. Anleger gehen diese Verträge mit dem Anbieter der CFDs ein.

https://www.bwl-lexikon.de

Inhalt des Vertrages ist, neben vielen anderen Details, die Summe, die sich der Anleger vom Anbieter leiht, um damit den Hebel auszulösen. Während der Anleger beispielsweise lediglich 100 € investiert und einen Hebel von 1:20 wählt, leiht ihm der Anbieter die Differenz von 20 x 100€ = 2.000 € im Rahmen des Differenzkontraktes, auch Contract for Difference CFD.

Folgende Kosten kommen auf Anleger unter Umständen zu, wenn Sie mit Hebel traden:

Transaktionsgebühren

Spreads

Andere Finanzierungskosten

Entgelte wie Provisionen

Kontoführungsgebühren

Übernachtgebühren

Tagesgebühren

Gebühren für die Kontoeröffnung

Inaktivitätsgebühren

Wo können Sie den Hebeleffekt nutzen?

Kreditfinanzierte Immobilien gelten immer als riskant, da sich der Zins nach Ablauf der Zinsbindung verändern kann. Kommen noch eine Rezession und damit steigende Leitzinsen hinzu, wird es richtig teuer. Die Finanzierung von Immobilien zu einem großen Teil durch einen Bankkredit ist aber seit Jahren und Jahrzehnten die gängige Praxis. Gewinn wird nur dann erwirtschaftet, wenn die Mieteinnahmen über den Kreditkosten liegen.

Je niedriger das eingesetzte Kapital ist, desto höher fällt mit dem Hebel generell die Eigenkapitalrendite aus. In dem mehr Fremdkapital aufgenommen wird, fällt die Rendite auf das Eigenkapital entsprechend höher aus. Doch durch viel Fremdkapital die Eigenkapitalrendite zu hebeln, ist zwar verlockend, aber auch mit hohen Risiken verbunden. Genau wie bei Immobilien lassen sich auch Optionen mit Hebeleffekt nutzen.

Optionen werden zur Spekulation auf Kursgewinne eingesetzt. Die bedingten Terminkontrakte werden an der Börse gehandelt. Ihre potenziellen Basiswerte sind Aktienindizes, ETFs, Aktien oder Devisen. Auch Krypto-ETFs lassen sich hebeln. Optionen leiten sich von einem Basiswert ab, wonach sie in Deutschland zu den Derivaten gehören. Auch CFDs fallen in diese Kategorie.

Die vom Kleinanleger auf seinem CFD-Konto vorzuhaltende Margin beträgt beim Einsatz eines hohen Hebels nur einen Bruchteil des jeweiligen Basiswerts eines CFD. Je höher der Hebel ist, desto kleiner ist der vorzuhaltende Bruchteil des Basiswerts und desto kleiner ist der Bereich der Schwankungsbreite eines Basiswerts, den das als Sicherheitsleistung vorgehaltene Kapital des Kleinanlegers abdeckt. Quelle: BaFin

Differenzkontrakte sind Verträge zwischen dem Broker und dem Trader. Dieser besitzt den zugrundeliegenden Basiswert nicht, erhält aber die Garantie, dass der Vertragspartner die Wertentwicklung ausgleicht. Sie ermöglichen das Spekulieren auf fallende und steigende Kurse, während sie meistens mit einer offenen Laufzeit abgeschlossenen werden. Den gehebelten Basiswert gibt es auch bei Zertifikaten, zu denen Optionsscheine oder Know-Out-Zertifikate gehören. Ihre Laufzeit ist häufig unbegrenzt und die Hebel variieren je nach Laufzeit.

Wie den Hebel richtig auswählen?

Bei der Suche nach dem richtigen Hebelprodukt werden Sie häufig wenig Auswahl haben, den Hebel selbst bestimmen zu können. In der Regel werden die Hebelsätze gemäß den gültigen Rechtsvorschriften vom Anbieter festgelegt und sie können entweder annehmen oder etwas anderes suchen. Bei einigen Hebelprodukte gibt es eine Art Schieber oder eine voreingestellte Regelung, dann sollten Sie den Hebel aber auf keinen Fall übertreiben.

Der richtige Hebel hängt stark von der individuellen Trading Strategie des Anlegers sowie seiner Übersicht über die Märkte ab. Wer mit Scalping innerhalb von Minuten oder manchmal sogar nur Sekunden Positionen eröffnet, wird den Hebel entsprechend hoch wählen. So profitieren diese Anleger über einen sehr kurzen Zeitraum von kleinsten Kursschwankungen. Wer langfristig investieren will, sollte kleine Hebel ausprobieren, beispielsweise zwischen 1:5 und 1:20.

Trading ohne Hebel geht auch

Nicht jeder Anleger ist auf der Suche nach Hebelprodukten oder möchte sich diesem Risiko aussetzen. Dann könnten Krypto Pre-Sales eine gute Alternative sein, entweder zum Investieren als Anfänger oder zum Diversifizieren des Portfolios. In einem Pre-Sales werden nicht nur die Utility-Token zu besonders günstigen Preisen angeboten. So eine Vorverkaufsphase dient auch dazu, verschiedene Funktionen zu testen und erste Erfahrungen beim Marketing zu machen.

So konnte Love Hate Inu mit den Beispielen für Online-Abstimmungen über polarisierende Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit einen Mega-Hype in den sozialen Medien auslösen. Das hat auch dazu geführt, dass Investoren sehr schnell die ersten Phasen der Pre-Sales leergekauft haben. Bei DeeLancer, eine Plattform für das Recruiting von Freelancern ist es nicht so sehr der Ansatz als Meme-Coin wie bei Love Hate Inu. Hier steht eher das Geschäftsmodell auf der Blockchain im Fokus.

Bisher ist das Recruiting von Freelancern nur zentral organisiert und von wenigen Marktanbietern dominiert. Das wird sich mit DeeLance nun aber ändern. Als vollständig dezentralisiertes Projekt schließt die Verwendung der Plattform auch das Metaverse mit ein. Dort stehen virtuelle Büros zur Verfügung, um die Zielgruppe der jungen Generationen dort abzuholen, wo sie sich aufhalten werden, und das sind zunehmend virtuelle Welten.

Um Recycling und Umweltschutz geht es bei Ecoterra, einem Projekt, das ebenfalls die Blockchain verwendet. Als bisher einziges, bekanntes Projekt belohnt Ecoterra Benutzer dafür, dass Sie mehr Wertstoffe dem Recycling zufügen. Das ist notwendig, denn trotz immer mehr Recycling-Möglichkeiten steigt der Anteil der Verpackungen aus Plastik in der Welt. Das liegt unter anderem daran, dass es mehr Ein- und Zweipersonenhaushalte gibt.

In alle drei Projekte können Sie während des Vorverkaufs einsteigen und von niedrigen Preisen profitieren.

Love Hate Inu: Utility-Token $LHINU derzeit ab 0,000105 $ im Pre-Sales

DeeLance: Utility-Token $DLANCE jetzt nur ab 0,025 $ im Pre-Sales

Ecoterra: Utility-Token $ECOTERRA kostet ab 0,004 $ im Pre-Sales

Fazit: Bei seiner Komplexität und den verbundenen Risiken, ist es kein Wunder, dass das Hebeltrading nur erfahrenen Tradern empfohlen wird. Vermögenswerte zu hebeln, steigert zwar die Aussicht auf Renditen, lässt aber auch die damit verbundenen Risiken steigen. Im schlimmsten Fall können Anleger die Schulden bei ihrem Broker nicht zurückzahlen.

Bevor Sie sich in solch gewagte Anlagestrategien wagen, sollten Sie zunächst das klassische Krypto-Trading ausprobieren. Die vorgestellten Krypto Pre-Sales könnten dafür geeignet sein.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/