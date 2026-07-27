|Performance im Blick
|
27.07.2026 11:03:15
Wie viel Anleger mit einem Bitcoin-Investment von vor 10 Jahren verdient hätten
Am 26.07.2016 lag der Kurs von Bitcoin bei 653,05 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in BTC investierten, hätten nun 1,531 Bitcoin im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 100 074,63 USD, da Bitcoin am 26.07.2026 65 353,74 USD wert war. Damit hätte sich die Investition um 9 907,46 Prozent vermehrt.
Am 30.06.2026 fiel BTC auf ein 52-Wochen-Tief bei 58 550,66 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.10.2025 bei 124 774,17 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Gajus / Shutterstock.com,GeniusKp / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1398
|
0,0007
|
|
0,06
|Japanischer Yen
|
186,36
|
-0,0700
|
|
-0,04
|Britische Pfund
|
0,8549
|
0,0005
|
|
0,06
|Schweizer Franken
|
0,9286
|
-0,0008
|
|
-0,09
|Hongkong-Dollar
|
8,9377
|
0,0042
|
|
0,05