Wie viel Anleger mit einem Bitcoin-Investment von vor 10 Jahren verdient hätten

Vor Jahren in Bitcoin eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 26.07.2016 lag der Kurs von Bitcoin bei 653,05 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in BTC investierten, hätten nun 1,531 Bitcoin im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 100 074,63 USD, da Bitcoin am 26.07.2026 65 353,74 USD wert war. Damit hätte sich die Investition um 9 907,46 Prozent vermehrt.

Am 30.06.2026 fiel BTC auf ein 52-Wochen-Tief bei 58 550,66 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.10.2025 bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net